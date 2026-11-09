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Trump: Ukrajina bo imela po vojni drugačno obliko

Bruselj, 09. 11. 2026 09.37 pred 13 minutami 3 min branja 38

Avtor:
U. Z. K. STA
Ukrajina

Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da je mirovni sporazum med Kijevom in Moskvo na dosegu roke, kljub velikim razhajanjem glede ozemeljskih koncesij in varnostnih jamstev po koncu vojne. Nekaj dni pred pogovori med Kijevom in Moskvo v Abu Dabiju, ki bodo potekali ob posredovanju ZDA, je namignil, da bi se ozemlje Ukrajine v okviru prihodnjega sporazuma z Rusijo lahko spremenilo.

"Mislim, da bomo to uredili in da se bo to zgodilo. Ukrajina bo na koncu dobila nekoliko drugačno obliko," je Donald Trump povedal v intervjuju za oddajo 60 Minutes televizije CBS, objavljenem v ponedeljek.

Pogovor je bil objavljen pred tristranskimi pogajanji, v katerih sodelujejo Ukrajina, Rusija in ZDA in bodo potekala v torek in sredo v Abu Dabiju. "To je zelo pomembno srečanje. Verjamem, da se bo ta vojna končala – in to kmalu. In edini razlog, zakaj se bo končala, sem jaz," je dejal.

Ob tem pa ni podrobneje pojasnil, kaj je mislil s tem, da bo imela Ukrajina drugačno obliko, niti ni navedel, kakšne ozemeljske spremembe ima v mislih.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Von der Leyenova potrdila udeležbo EU na rusko-ukrajinskih pogajanjih

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem pred začetkom obiska na območjih ob Črnem morju v Romuniji in Bolgariji potrdila, da bo Evropska unija ta teden sodelovala v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino.

"Danes začenjam obisk v regiji ob Črnem morju, kjer se varnostne grožnje zaostrujejo, število napadov narašča, nedolžni ljudje so izgubili življenje. V Romuniji in Bolgariji se bom sestala z voditelji, razpravljali bomo o razmerah na terenu in o tem, kako lahko Evropa okrepi svoj odziv. Svobodo plovbe v Črnem morju je treba ponovno vzpostaviti in ohraniti," je sporočila.

Dodala je, da je pred obiskom govorila z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in podprla njegove pozive k prekinitvi ognja, s katero bi omogočili izvoz hrane in prekinili napade na energetsko infrastrukturo.

Zelenski je zatem sporočil, da je predsednici komisije opisal izzive na področju oskrbe z električno energijo, vodo in ogrevanjem, s katerimi se v Ukrajini soočajo zaradi ruskih napadov. "Dogovorila sva se, da bo Evropska unija sprožila poseben mehanizem za izredne razmere," je zapisal na družbenem omrežju X. To bo po njegovih besedah omogočilo, da se Ukrajini hitro zagotovijo sredstva za najnujnejše.

"Govorila sva o mirovnih prizadevanjih in pogovorih v Abu Dabiju ta teden, kjer bo EU prisotna skupaj z našimi partnerji. Veselim se srečanja s predsednikom Zelenskim v Dublinu konec tega tedna in razprave z drugimi voditelji o naslednjih korakih na poti k miru," je še dodala predsednica Evropske komisije.

Ukrajinski predsednik pa je zapisal, da sta s von der Leyen uskladila stališča glede srečanja v Abu Dabiju. "Delamo vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili, da bo tristranski format prinesel rezultate," je dodal.

Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je v nedeljo prav tako sporočil, da bodo Evropejci zastopani na rusko-ukrajinskih mirovnih pogovorih ob posredovanju ZDA, ki bodo po napovedih potekali v torek in sredo v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Pri tem ni pojasnil, katere evropske države naj bi ob Franciji imele svoje predstavnike v Abu Dabiju.

Udeležba Evropejcev sicer prvotno ni bila napovedana, čeprav je Zelenski že večkrat dal vedeti, da si v pogovorih z Rusijo želi sodelovanja svojih evropskih zaveznic. Moskva je medtem nakazala, da za evropske predstavnike za pogajalsko mizo ne bo prostora, čeprav Kremelj priznava, da se bodo "prej ali slej" morali usesti za pogajalsko mizo tudi z Evropejci in se pogovoriti o varnostni arhitekturi Evrope.

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KOMENTARJI38

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jugatneme
09. 11. 2026 11.05
Še kaj novega v Trumplandu?
Odgovori
0 0
ROMELS
09. 11. 2026 11.05
Cela evropa bo imela drugačno obliko, če se trump in putin dogovorita, da si bo strump podredil južno ameriko , putin pa evropo. Groza od teh dveh politikov.
Odgovori
+1
1 0
tech
09. 11. 2026 11.02
Vsi bodo zaslužili Zelenski, Trump in Putini, samo Ukrajinci in EU davkoplačevalci so ga dobili na suho od zad. In še ga bomo, ker bomo kljub vsemu kupovali orožje od ZDA.
Odgovori
+2
2 0
patogen
09. 11. 2026 10.56
Trump ima neprimerno višjo odgovornost, kot klovni v EU. Z nepremišljenimi potezami in eskalacijo spora z Rusijo, lahko povzroči uničenje sveta.
Odgovori
+1
3 2
patogen
09. 11. 2026 10.52
Jasno je, da Rusija ne bo zapustila ozemelj, ki jih je zasedla, Ukrajina pa nima vojške možnosti jih povrniti. Namesto, da bi EU s Trumpom prisilila Ukrajino, naj sprejme dejansko stanje na terenu, EU ščuva Zelenca. Putin ne bo večno se pač počaka na neke druge čase.
Odgovori
-2
2 4
glavni baja 3
09. 11. 2026 11.04
kdorkoli bo putina nasledil bo delal na isto foro. ko si enkrat na visokem položaju si lahko marsikaj privošćiš
Odgovori
0 0
HitriKrtek
09. 11. 2026 10.49
Jaja Zdaj ZDAJ, vsak čas, malo še, nikoli več dolgo. Ekskurzija, vse je že sklenjeno, pogovarjamo se, podpisali so že, pogajanja grejo dobro, vrgel bo nuklearno bomo, pogaja se... MLATI PRAZNO SLAMO IN NETI POŽARE... HAAG prosim, odpelji tega maniaka že enkrat pred sodnike!
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+1
4 3
Bbcc12
09. 11. 2026 10.46
Trumpek kdo pa te še posluša.
Odgovori
-2
1 3
glavni baja 3
09. 11. 2026 10.52
politiki hlapć. eu in njeni izvajalci ukazov 👍😁🥂
Odgovori
+1
2 1
Dr Dre
09. 11. 2026 10.38
🇺🇦 je edina država v Galaksiji, kjer je prepovedan jezik, katerega govori tam čez četrtina ljudi.. To so le prave EU vrednote 💪💪💪
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+6
8 2
tom74
09. 11. 2026 10.38
Drama queen, same groznje iz vsepovsod zaznava, edino tiste v katere je do vratu vpletena niso drame, samo še za smetišče zgodovine
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+3
3 0
Fery Zaka
09. 11. 2026 10.35
Ha, ha, ha. Ta pa je za hece. Rajši naj pošlje še 100, 200 ali več milijard v ukrajino. Drugega se od nje ne pričakuje.
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+2
3 1
rahlo_nepristranski
09. 11. 2026 10.31
Po mnenju levičarjev se ona lahko vmešava v vojno med rusijo in ukrajino medtem ko Trump ne sme odstraniti diktatorske režime na bližnjem vzhodu. Zanimivo
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-2
3 5
HitriKrtek
09. 11. 2026 10.51
Pa nihče ga ni prosil da zapre Hormoško in jo odpira. Pa kaj bluziš no??? Je kot 5 letni froc, ki hoče sladoled, dobi sladoled in ga vrže po tleh, nato pa hoče novega! Ma v HAAG z njim!
Odgovori
+3
4 1
miabi
09. 11. 2026 10.29
Naj EU preneha s podporo Ukrajini. Bo vojne hitro konec. Če Ukrajina vojno izgubi nam itak ne bodo vračali denarja, če zmaga pa bomo morali Ukrajino še podpirati, da si uredi infrastrukturo. Dovolj denarja bo v EU za socialno šolstvo, zdravstvo, najemnine, drage energente, hrano in s tem konec protestov.
Odgovori
+3
3 0
miabi
09. 11. 2026 10.53
Včasih so rekli, da če ni še vojska ne vzame. Danes se morajo pa države, ki niso v vojni zadolževat, da pomagajo drugim.
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+1
1 0
FIRBCA
09. 11. 2026 10.27
Mi smo slozini in mi imamo prave ljudi ko nam vodijo EU. Ce nismo slozni potem nam vodijo nepravi ljudje. Odlociti se moramo bomo slozni ali ne.
Odgovori
+2
2 0
HitriKrtek
09. 11. 2026 10.52
nočem da pride do tega ampak mislim, da bomo prej krvavi...
Odgovori
+1
1 0
Kaj_je_res
09. 11. 2026 10.18
Lajna, odstopi, videt te ne moremo več. Tebe in tvojih kompanjonov v EU komisiji. Ste razlog za popolni zlom EUja.
Odgovori
+8
9 1
Bbcc12
09. 11. 2026 10.26
Desnica nam vlada v evropskem parlamentu katere članica je sds. Od tam pride denar za migrante.
Odgovori
+1
3 2
Wolfman
09. 11. 2026 10.15
Ruski diplomati bodo samo videli evropske in že bo štala!
Odgovori
+3
3 0
Un71
09. 11. 2026 10.14
Ali ni bilo dovolj, ko so rusi, nedolgo nazaj povedali Kai Kalas, da nima pojma o diplomaciji in jo v bistvu nagnali s pogajan?
Odgovori
+4
4 0
Bbcc12
09. 11. 2026 10.16
Rusi tako nimajo pojma kaj počnejo od tri dnevne specialne vojaške operacije.
Odgovori
-3
2 5
kr en33
09. 11. 2026 10.12
ok, pol ze vem, da ne bo nic iz tega.
Odgovori
+4
5 1
Sickomania
09. 11. 2026 10.11
Naj ne hodi von der zlajnana , bo samo poslabšala zadeve
Odgovori
+6
7 1
Wolfman
09. 11. 2026 10.09
Zanimivo je to, da se EU diplomati niso hoteli ne niti pod razno se pogajati z ruskimi, tokrat pa bi bil za EU katastrofalen prosti pad, v kolikor se ne bi EU na takšen način štulila pri razdelitvi Ukrajine.
Odgovori
+7
8 1
vlahov
09. 11. 2026 10.06
Ukrajina je propadla država in to na vseh nivojih . Ukrajina ni naša skrb .
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+8
10 2
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