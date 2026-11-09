Trump: Ukrajina bo imela po vojni drugačno obliko

Ob tem pa ni podrobneje pojasnil, kaj je mislil s tem, da bo imela Ukrajina drugačno obliko, niti ni navedel, kakšne ozemeljske spremembe ima v mislih.

Pogovor je bil objavljen pred tristranskimi pogajanji, v katerih sodelujejo Ukrajina, Rusija in ZDA in bodo potekala v torek in sredo v Abu Dabiju. " To je zelo pomembno srečanje. Verjamem, da se bo ta vojna končala – in to kmalu. In edini razlog, zakaj se bo končala, sem jaz," je dejal.

"Mislim, da bomo to uredili in da se bo to zgodilo. Ukrajina bo na koncu dobila nekoliko drugačno obliko, " je Donald Trump povedal v intervjuju za oddajo 60 Minutes televizije CBS, objavljenem v ponedeljek.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem pred začetkom obiska na območjih ob Črnem morju v Romuniji in Bolgariji potrdila, da bo Evropska unija ta teden sodelovala v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino.

"Danes začenjam obisk v regiji ob Črnem morju, kjer se varnostne grožnje zaostrujejo, število napadov narašča, nedolžni ljudje so izgubili življenje. V Romuniji in Bolgariji se bom sestala z voditelji, razpravljali bomo o razmerah na terenu in o tem, kako lahko Evropa okrepi svoj odziv. Svobodo plovbe v Črnem morju je treba ponovno vzpostaviti in ohraniti," je sporočila.

Dodala je, da je pred obiskom govorila z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in podprla njegove pozive k prekinitvi ognja, s katero bi omogočili izvoz hrane in prekinili napade na energetsko infrastrukturo.

Zelenski je zatem sporočil, da je predsednici komisije opisal izzive na področju oskrbe z električno energijo, vodo in ogrevanjem, s katerimi se v Ukrajini soočajo zaradi ruskih napadov. "Dogovorila sva se, da bo Evropska unija sprožila poseben mehanizem za izredne razmere," je zapisal na družbenem omrežju X. To bo po njegovih besedah omogočilo, da se Ukrajini hitro zagotovijo sredstva za najnujnejše.

"Govorila sva o mirovnih prizadevanjih in pogovorih v Abu Dabiju ta teden, kjer bo EU prisotna skupaj z našimi partnerji. Veselim se srečanja s predsednikom Zelenskim v Dublinu konec tega tedna in razprave z drugimi voditelji o naslednjih korakih na poti k miru," je še dodala predsednica Evropske komisije.

Ukrajinski predsednik pa je zapisal, da sta s von der Leyen uskladila stališča glede srečanja v Abu Dabiju. "Delamo vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili, da bo tristranski format prinesel rezultate," je dodal.

Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je v nedeljo prav tako sporočil, da bodo Evropejci zastopani na rusko-ukrajinskih mirovnih pogovorih ob posredovanju ZDA, ki bodo po napovedih potekali v torek in sredo v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Pri tem ni pojasnil, katere evropske države naj bi ob Franciji imele svoje predstavnike v Abu Dabiju.

Udeležba Evropejcev sicer prvotno ni bila napovedana, čeprav je Zelenski že večkrat dal vedeti, da si v pogovorih z Rusijo želi sodelovanja svojih evropskih zaveznic. Moskva je medtem nakazala, da za evropske predstavnike za pogajalsko mizo ne bo prostora, čeprav Kremelj priznava, da se bodo "prej ali slej" morali usesti za pogajalsko mizo tudi z Evropejci in se pogovoriti o varnostni arhitekturi Evrope.