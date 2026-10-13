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Von der Leyen poziva članice EU k strožji politiki nadzora meja

Bruselj, 13. 10. 2026 13.01 pred 2 urama 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
von der Leynova

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je evropske voditelje pred vrhom EU v Bruslju pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za preprečevanje nezakonitih migracij. Med predlogi so vzpostavitev kriznega mehanizma za primere izkoriščanja migracij v politične namene, širitev pristojnosti evropske agencije Frontex in povečanje števila deportacij.

Ursula von der Leyen je v pismu, ki ga je poslala voditeljem vseh 27 držav članic EU, opozorila na potrebo po učinkovitejšem odzivanju na migracijske pritiske. Predlogi sledijo poletni migracijski krizi v španski eksklavi Ceuta, kamor je iz Maroka prispelo približno 70.000 migrantov.

Predsednica Evropske komisije predlaga vzpostavitev izrednega okvira za odzivanje na primere, ko se migracije uporabljajo kot sredstvo pritiska ali destabilizacije Evropske unije, poroča Politico. Ob tem si želi tudi razširitve pristojnosti agencije Frontex, ki skrbi za podporo državam članicam pri upravljanju zunanjih meja EU, ter povečanja stopnje deportacij oseb, ki nimajo pravice ostati v Uniji.

Poskus nezakonitega prečkanja meje v Ceuti
Poskus nezakonitega prečkanja meje v Ceuti
FOTO: AP

"Preprečiti moramo takšne grožnje in jasno pokazati, da pri zaščiti naših zunanjih meja nikoli ne bomo sklepali kompromisov. Noben državni ali nedržavni akter ne bo smel izkoriščati naših pravil ali vrednot za destabilizacijo Unije," je zapisala von der Leyen.

Vprašanje migracij bo ena od tem razprav na vrhu Evropskega sveta v Bruslju, ki bo potekal ta teden.

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migracije Evropska unija Ursula von der Leyen Frontex zunanje meje

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KOMENTARJI4

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Razumnež
13. 10. 2026 14.04
O.... a so končno zaprli marelo in jo potegnili ven iz šupka ??
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+1
1 0
Deathstar
13. 10. 2026 13.24
Ti sedaj to trajbaš ko si zavozila Evropo?
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+5
5 0
SDS_je_poden
13. 10. 2026 13.20
Pozivam Von der Leyen, da se spelje v penzijo in prepusti mesto mlajšim, bolj sposobnim. Pa tisto Kristino La-gravž iz Evropske Centralne Banke naj odpelje s seboj....
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+5
6 1
Zvonko Kregar
13. 10. 2026 13.03
Mal pozno ane urška
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+3
3 0
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