Von der Leyen poziva članice EU k strožji politiki nadzora meja

Ursula von der Leyen je v pismu, ki ga je poslala voditeljem vseh 27 držav članic EU, opozorila na potrebo po učinkovitejšem odzivanju na migracijske pritiske. Predlogi sledijo poletni migracijski krizi v španski eksklavi Ceuta, kamor je iz Maroka prispelo približno 70.000 migrantov.

Predsednica Evropske komisije predlaga vzpostavitev izrednega okvira za odzivanje na primere, ko se migracije uporabljajo kot sredstvo pritiska ali destabilizacije Evropske unije, poroča Politico. Ob tem si želi tudi razširitve pristojnosti agencije Frontex, ki skrbi za podporo državam članicam pri upravljanju zunanjih meja EU, ter povečanja stopnje deportacij oseb, ki nimajo pravice ostati v Uniji.