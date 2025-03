Ursula Von der Leyen se namerava sestati z Vučićem

Nekaj več kot 30 evropskih poslancev iz vrst socialistov (S&D), Levice, Zelenih in liberalcev (Renew) s prvopodpisanim Vladimirjem Prebiličem (Zeleni/Vesna) je v sredo von der Leynovo pozvalo, naj ponovno premisli o srečanju z Vučićem. Tovrstno srečanje bi lahko namreč po njihovem mnenju glede na globino in težo politične krize v Srbiji, kjer od novembra potekajo množični protesti, poslalo škodljiv signal.

"Dogajanje v Srbiji spremljamo zelo pozorno. Vse deležnike, vključno s civilno družbo, spodbujamo, da poiščejo način za napredek pri sprejemanju reform, ki so nujne za evropsko prihodnost Srbije. To bo tudi ena od tem pogovorov na srečanju," je povedala Pinhova.

Tiskovna predstavnica komisije Paula Pinho je na današnji redni novinarski konferenci potrdila, da so prejeli pismo, in pojasnila, da bo srečanje tudi priložnost za pogovor o vprašanjih, na katera so opozorili evroposlanci.

"Srečanje s predsednikom Vučićem na tej kritični točki bi lahko še okrepilo predstavo, da EU ne upošteva demokratičnega nazadovanja, in močno oddaljilo srbski narod od EU," so zapisali. Namesto tega Evropsko komisijo pozivajo, naj srbskim oblastem pošlje jasno sporočilo o nujnosti oblikovanja prehodne vlade, ki bi zagotovila svobodne volitve.

V zadnjih mesecih se v Srbiji krepijo protesti, ki so jih z zahtevami odgovornosti in pravice za žrtve po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani sprožili študentje. Prerasli so v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava, kar bi lahko predstavljalo težavo na poti Srbije v EU.