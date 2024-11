Von der Leynova si želi čim prej začeti delo z novo komisarsko ekipo

"Predsednica si seveda želi in upa, da bi novi kolegij komisarjev delo začel čim prej," je povedal Mamer.

Ni pa želel potrditi poročanja medijev, da naj bi za 13. uro načrtovala srečanje z vodji sredinskih političnih skupin Evropskega parlamenta: desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), levosredinskih socialistov in demokratov (S&D) ter liberalcev (Renew). Dejal je zgolj, da je von der Leynova v stalnih stikih s sogovorniki v parlamentu.

Srečanje poteka, potem ko so pristojni parlamentarni odbori po torkovih zaslišanjih preložili odločanje o vseh šestih kandidatih in kandidatkah za podpredsedniške položaje v prihodnji Evropski komisiji. O njih naj bi odločali v paketu, a še ni znano, kdaj.

Iz EPP so že zjutraj sporočili, da ostajajo odprti za stike s proevropskimi političnimi skupinami, da bi dosegli dogovor. Poudarili so, da datum srečanja, namenjenega ocenjevanju primernosti kandidatov, ne bo določen, dokler ne bodo dobili odgovorov na vprašanja, ki so na zaslišanjih ostala neodgovorjena.

Kritike španske kandidatke in italijanskega kandidata

V EPP so bili sicer v torek kritični predvsem do španske kandidatke za podpredsednico za čisti, pravični in konkurenčni prehod Terese Ribera iz vrst socialistov, ki ji očitajo neustrezen odziv španske vlade, katere članica je, na nedavne poplave v Valencii.

Skupina S&D je pred srečanjem vodij trojice političnih skupin s von der Leynovo, ki sicer prihaja iz EPP, vodstvo te skupine z Manfredom Webrom na čelu obtožila, da je prekršilo politični dogovor proevropskih demokratičnih sil v parlamentu. To je po mnenju S&D storilo zavoljo kampanje španske Ljudske stranke (PP), uperjene proti Riberi.

"EPP bo morala evropskim državljanom razložiti, zakaj so prelomili zgodovinsko proevropsko večino in ali se želijo resnično povezati s skrajno desnimi populisti," so zapisali v S&D. Dodali so, da so pripravljeni prevzeti odgovornost in delovati v evropskem interesu.

Vodja politične skupine liberalcev Valerie Hayer je medtem izrazila obžalovanje nad neodgovornim ravnanjem političnih sil, ki ne prispevajo k odgovorni in verodostojni rešitvi, pri čemer ni izpostavila nobene od drugih skupin.

"Obžalujemo, da je vsebina postala talec političnih igric in interesov, kar spodkopava konstruktivno delo," so njene besede navedli v Renew.

V Renew vse akterje pozivajo, naj se vrnejo za mizo in ravnajo odgovorno, da bi se izognili političnemu kolapsu. "Predsednico Evropske komisije pozivamo, naj ukrepa in prevzame odgovornost za premik z mrtve točke," je še dejala Hayerjeva.

Za levosredinske politične skupine, S&D, Renew in Zelene, je sicer sporen italijanski kandidat za podpredsednika Evropske komisije za kohezijo Raffaele Fitto, ki prihaja iz vrst skrajno desnih Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Med drugim si prizadevajo, da bi mu von der Leynova odvzela podpredsedniški položaj. EPP ga na drugi strani podpira.

ECR sicer na julijskem glasovanju v Evropskem parlamentu ni podprla imenovanja Ursule von der Leyen za nov mandat na čelu komisije. Dobila je glasove EPP, S&D, Renew in Zelenih.