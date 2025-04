Von der Leyen: Trumpova napoved univerzalnih carin velik udarec za svetovno gospodarstvo

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo naznanil uvedbo 10-odstotnih carin na uvoz iz vsega sveta, kar bo začelo veljati v soboto, 5. aprila, ter še višje carine za okrog 60 držav in EU, ki bodo vstopile v veljavo prihodnjo sredo, 9. aprila. Odzivi na napovedani Trumpov ukrep so večinoma negativni, finančni trgi pa padajo. Napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi univerzalnih carin na uvoz z vsega sveta, vključno z EU, predstavlja velik udarec za svetovno gospodarstvo, je povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. ZDA je pozvala k pogajanjem. Če ta ne bodo prinesla rešitve, pa je EU pripravljena ukrepati, je dejala.

OGLAS

Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil uvedbo 10-odstotnih carin na uvoz iz vsega sveta ter še višje carine za okrog 60 držav in EU.

Veljati so začele 25-odstotne ameriške carine za avtomobile. Visoke carine za uvoz vseh avtomobilov in lahkih tovornjakov v ZDA so stopile v veljavo ob 06.00 po srednjeevropskem času. Carine bodo v naslednjem mesecu začele veljati tudi za avtomobilske dele.

Terminske pogodbe na ameriške delnice so se po Trumpovi najavi nemudoma znižale. Za indeks Dow Jones za več kot 1000 točk ali 2,5 odstotka, za S&P 500 za 3,6 odstotka in za Nasdaq 4,5 odstotka. Delnice Tesle so v podaljšanem trgovanju padle za sedem odstotkov, kakor tudi delnice Appla.

Trump je Avstraliji določil 10-odstotni davek na uvoz, na kar se je ostro odzval avstralski premier Anthony Albanese. Kot je dejal, "ni podlage" za takšno potezo, ukrep pa je po njegovih besedah povsem neupravičen. "To ni dejanje prijatelja," je dodal. Albanese je sicer poudaril, da se Avstralija za zdaj ne bo maščevala, ampak si bodo prizadevali za pogajanja.

Kitajske oblasti in državni mediji so obsodili Trumpov nov, obsežen seznam carin. Global Times, ki je tesno povezan s Pekingom, je Trumpovo napoved označil za izsiljevanje. Kitajsko ministrstvo za trgovino je že napovedalo povračilne ukrepe. "Zgodovina je pokazala, da višje carine ne rešijo težav, ki jih imajo ZDA same s sabo. To škoduje interesom ZDA, hkrati pa ogroža svetovno gospodarsko rast ter stabilnost industrijskih in dobavnih verig," so zapisali.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v odzivu sklical sestanek predstavnikov vseh sektorjev, ki jih bodo prizadeli ameriški ukrepi. Španski premier Pedro Sanchez je zagotovil, da bo njegova vlada zaščitila domača podjetja in delavce. Nujnost zaščite lastnih interesov sta izpostavila tudi njegov irski kolega Micheal Martin ter predsednica Švice Karin Keller-Sutter. Predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni je menila, da se je treba izogniti trgovinski vojni, saj da lahko ta le oslabi Zahod.

Negativno sta se odzvali tudi ameriški zaveznici Japonska in Južna Koreja. Premier Shigeru Ishiba je izpostavil japonske investicije v ZDA in dejal, da bo Tokio deloval v lastnem interesu, pri čemer da so vse možnosti še na mizi. Voditelj Južne Koreje Han Duck-soo je sporočil, da je trgovinska vojna nova realnost, zato da bo Seul vložil vse napore, da bi preprečil trgovinsko krizo.

Ursula von der Leyen FOTO: Profimedia icon-expand

"Napoved predsednika Trumpa o uvedbi univerzalnih carin za ves svet, vključno z Evropsko unijo, predstavlja velik udarec za svetovno gospodarstvo. Globoko obžalujem to odločitev," je iz Samarkanda v Uzbekistanu, kjer se bo v petek udeležila vrha EU-Srednja Azija, sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Opozorila je na "ogromne posledice", ki jih bo odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi carin na praktično ves uvoz v ZDA imela za milijone ljudi po vsem svetu, predvsem najbolj ranljive. Posledice bodo od prvega dne občutila tudi vsa podjetja, velika in mala, je dodala predsednica komisije. Strinjala se je z ameriškim predsednikom, da nekatere tretje države izkoriščajo obstoječa pravila svetovne trgovine. "Pripravljena sem podpreti vsakršne napore za to, da bi sistem svetovne trgovine ustrezal dejanskim razmeram v svetovnem gospodarstvu. Vendar pa želim biti jasna, da poseganje po carinah tega ne bo popravilo," je še povedala von der Leyen.

Poudarila je, da se je bila EU vedno pripravljena pogajati z ZDA, da bi odpravili preostale ovire v transatlantski trgovini. "Obenem pa smo pripravljeni odgovoriti," je dejala. Priprava prvega svežnja protiukrepov v odziv na carine na uvoz aluminija in jekla v ZDA, ki so začele veljati sredi marca, je po njenih besedah v zaključni fazi. EU pa se pripravlja tudi na nadaljnje protiukrepe, da bi zaščitila svoje interese in podjetja, če pogajanja ne bi bila uspešna, je dodala. "Ni še prepozno, da bi v pogajanjih naslovili skrbi," je še poudarila predsednica komisije in dodala, da je zato evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič ves čas v stikih z ameriškimi kolegi. Državljanom EU je ob tem zagotovila, da ima Evropa na voljo vse potrebno, da bo preživela to "nevihto". "V tem smo skupaj. Ko se spraviš na enega od nas, imaš opravka z nami vsemi. Zato bomo stali skupaj in drug za drugega. Naša enotnost je naša moč," je poudarila. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je v odzivu na napoved ameriških carin izrazil polno podporo komisiji v trgovinskih pogajanjih z ZDA. "Trgovina je močan motor svetovne blaginje. EU bo ostala odločna zagovornica proste in pravične trgovine. Sodelovali bomo z vsemi našimi partnerji in še naprej krepili in širili našo trgovinsko mrežo," je zapisal na družbenem omrežju. Ob tem se je zavzel za ratifikacijo trgovinskih sporazumov z južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur in Mehiko ter pozval k napredku v pogajanjih z Indijo in drugimi ključnimi partnericami EU.

Odzivi na Trumpove carine večinoma negativni, borze padajo

Trump je v sredo v dolgem, skoraj uro trajajočem nastopu pred Belo hišo nizal obtožbe na račun domnevnega svetovnega izkoriščanja Amerike in napovedal, da bodo njegove carine sprožile zlato dobo za Ameriko in Američane. Konservativni finančni časopis Wall Street Journal je opozoril, da bo popolna preobrazba svetovnega trgovinskega sistema, ki so ga zgradile ZDA, z uvedbo Trumpovega trgovinskega davka prinesla negativne posledice za svetovno trgovino, ZDA in Američane. Med najbolj prizadetimi državami bo Kitajska, za katero je Trump že uvedel 20-odstotne carine, sedaj pa jim je dodal še 34-odstotne, torej skupaj 54-odstotne carine. Za EU bodo veljale 20-odstotne carine, čeprav evropski diplomati v Washingtonu menijo, da posledice ne bodo tako hude, kot se zdi, saj se bodo sedaj začela pogajanja.

Trump je med drugim uvedel 37-odstotne carine za Srbijo, 15-odstotne za Norveško, 47-odstotne za Madagaskar, 20-odstotne za Jordanijo in 17-odstotne za Izrael. Nove t. i. vzajemne carine ne bodo veljale za Kanado in Mehiko, proti katerima je Trump že uvedel 25-odstotne carine razen za uvoz, ki je vključen v sporazum o prosti trgovini USMCA, je razložila Bela hiša. Če bodo te carine po pogajanjih ukinjene, pa bodo za obe državi veljale 12-odstotne carine, razen za uvoz, ki je del USMCA. Bela hiša je prav tako pojasnila, da nove Trumpove carine za zdaj ne veljajo za farmacevtske izdelke, baker, čipe, les, zlato, energijo in nekatere rudnine, ki niso na voljo v ZDA. Nove carine prav tako ne veljajo za avtomobile, jeklo in aluminij, za kar je Trump proti svetu doslej že uvedel 25-odstotne carine. Trump je carine utemeljil z zakonom o izrednih gospodarskih pooblastilih iz leta 1977, ki predsedniku omogoča, da se sooči z gospodarsko krizo. Trump je kot gospodarsko krizo razglasil velik zunanjetrgovinski primanjkljaj ZDA. Minister za finance ZDA Scott Bessent je v sredo na televiziji Fox News državam sveta svetoval, naj ne sprejemajo povračilnih ukrepov, ker bo prišlo do eskalacije. Trumpov ukaz o carinah grozi z dodatnim zvišanjem proti vsaki državi, ki bo sprejela povračilne ukrepe, obenem pa napoveduje možnost znižanja carin po pogajanjih.

Trump s seznamom vzajemih carin FOTO: AP icon-expand