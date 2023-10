Von der Leynova: Črna gora lahko vstopi v EU še pred letom 2030

Na vprašanje o tem, kako komentira Milatovićevo stališče, da lahko Črna gora vstopi v EU tudi pred letom 2030, je odgovorila, da ji ne bo treba čakati. "Če boste izpolnjevali določene pogoje, se ne bomo vezali na datum. Koledarja za pristopni proces v EU ni, pomembno pa je izvajanje reform," je pojasnila.

Von der Leynova je še pohvalila stoodstotno uskladitev Črne gore z varnostno in zunanjo politiko EU ter hkrati opozorila, da so potrebne reforme za vstop na skupni trg EU. "Za Črno goro to pomeni izboljšano poslovno okolje, digitalni prehod, posodobitev energetskega sektorja. Če bomo to storili tako, kot je treba, in odprli svoja gospodarstva, bomo lahko v desetih letih podvojili vaše gospodarstvo," je dejala.