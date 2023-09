Von der Leynova obiskala Lampeduso: Italija se lahko zanese na EU

Na skupni novinarski konferenci z italijansko premierko Giorgio Meloni je Ursula von der Leyen predstavila evropski akcijski načrt v desetih točkah za reševanje migracijskega pritiska, s katerim se sooča Italija.

Ta med drugim predvideva pomoč Italiji preko agencij EU in krepitev podpore za premestitve migrantov, pri čemer je von der Leynova države EU pozvala k uporabi mehanizma prostovoljne solidarnosti. Načrt predvideva tudi pomoč Frontexa pri vračanju migrantov v matične države in nadzoru na morju, krepitev boja proti tihotapcem in posodobitev evropske zakonodaje na tem področju.