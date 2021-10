Von der Leyenova napovedala blokado sredstev: Poljska mora vzpostaviti neodvisnost sodstva

Poljska mora ponovno vzpostaviti neodvisnost sodstva, ki jo je zahtevalo Sodišče EU, da bi lahko prejemala plačila iz sklada za okrevanje, je v današnji izdaji časopisa Augsburger Allgemeine dejala von der Leyenova.

Po njenih besedah so bila za vse države članice določena jasna pravila za plačila iz tega sklada. "Te naložbe so na voljo le z reformami, ki so določene v priporočilih za posamezne države," je dejala von der Leyenova. "Za Poljsko je zahteva po ponovni vzpostavitvi neodvisnosti sodstva aktualna že več let."