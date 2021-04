Von der Leyenova o incidentu v Ankari: Prizadelo me je

Incident v Ankari s sedežnim redom po mnenju predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen kaže na nujnost boja proti seksizmu. "Prizadelo me je in čutim se osamljeno kot ženska in Evropejka," je povedala. Pozvala je k enakopravnost žensk in opisala nekatere težave, s katerimi se je soočala med svojo kariero.

Pred tedni sta predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyenin predsednik Evropskega sveta Charles Michel obiskala Ankaro, kjer je ob sprejemu pri turškemu predsednikuRecepu Tayyipu Erdoganu zmanjkal stol za predsednico Evropske komisije. Ta se je morala nato usesti na bližnji divan. PREBERI ŠE Protokolarni zdrs v Ankari: von der Leynovo posedli na kavč Von der Leynova je danes v Evropskem parlamentu dejala, ker je ženska, je niso obravnavali v skladu z njenim statusom predsednice Evropske komisije. "To kaže, kako daleč še moramo iti, da bodo ženske obravnavali enako," je dodala. Po drugi strani pa se čuti privilegirano, saj se je lahko uprla za razliko od številnih žensk, ki se ne morejo. Vsak dan se zgodi na tisoče hujših incidentov, ki jih nihče ne opazi, je poudarila. icon-expand Von der Leynova v Turčiji FOTO: Profimedia Spomnila je, da je istanbulska konvencija o pravicah ženske pomembno orodje, ki zagotavlja, da takšni incidenti niso pozabljeni. Pri tem je označila izstop Turčije iz konvencije za grozljiv signal. Prepričana je, da je prav tako nesprejemljivo, da nekatere države članice konvencije še niso ratificirale, druge pa razmišljajo o izstopu. "Nasilje nad ženskami in otroki je zločin in moramo ga označiti za zločin," je še dejala. icon-expand