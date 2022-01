"Davidov boj za demokracijo, svobodo in pravno državo je bil navdih za vse nas; njegov boj je bil svetilnik upanja," je dejal Letta. Po njegovih besedah je prav upanje najbolj zaznamovalo Sassolijevo vodstvo. "Vse svoje življenje je posvetil temu, da zagotovi besedo tistim, ki je nimajo. Da zagotovi upanje tistim, ki ga nimajo," je dodal.

Žalni nagovor je nato imel nekdanji italijanski premier Enrico Letta, dolgoletni prijatelj Sassolija, ki je umrl minuli torek v starosti 65 let.

Spominska slovesnost se je začela z besedami podpredsednice Evropskega parlamenta in najverjetnejša Sassolijeva naslednice Roberte Metsole. "Evropa je izgubila voditelja, demokracija je izgubila prvaka, vsi pa smo izgubili prijatelja," je povedala.

Francoski predsednik Emmanuel Macron , čigar država trenutno predseduje Svetu EU, je povedal, da je bil Sassoli "človek, katerega vizija je bila široka kot celina". Poudaril je, da je Sassoli "položil veliko kamnov v stavbo Evropske unije in jih prav toliko pripravil za njeno prihodnost". Dodal je, da je bil Sassoli človek z voljo in talentom, ki je vedno branil pravno državo.

"Pustil si večni pečat v evropski zgodovini in v naših življenjih. Tvoje delo bomo nadaljevali," je še povedal Letta.

Von der Leynova zaradi okužbe svojega voznika odpovedala udeležbo v Strasbourgu

"Moj voznik je bil pozitiven na testu za covid-19. Žal moram zato odpovedati svojo udeležbo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Vračam se v Bruselj," je tvitnila von der Leynova. Kot je objavila na Twitterju, je to storila s težkim in srcem, zato ga je kljub temu počastila z belo vrtnico kot simbolom njegove življenjske politične in moralna angažiranosti.