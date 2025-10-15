Von der Leyenova v Beogradu okarala Vučića

"Živimo v razdrobljenem svetu, kjer se povečuje vrzel med demokracijo in avtokracijo. Dobro veste, kakšno je stališče EU, naše stališče pomeni svobodo, ne represije, vključno s pravico do mirnega zbiranja. Prav tako se zavzemamo za partnerstvo, ne za podreditev, za diplomacijo namesto agresije. Odločitev, da se Srbija pridruži EU, ni bila le strateška, temveč je bila želja državljanov Srbije. Pred skoraj dvema desetletjema se je Srbija odločila za pridružitev EU," je na začetku svojega govora dejala Ursula von der Leyen.
"Gospod predsednik, zdaj je pravi trenutek, da Srbija naredi konkretne korake k pridružitvi. Prva točka je, da moramo videti napredek na področju pravne države, elektronskih medijev in volilne zakonodaje. Vredno se je potruditi, ker se bližate cilju. Ključna je izvedba in zato vas vabim, da čez približno mesec dni pridete v Bruselj," je dodala.
Vučić: Članstvo v EU ostaja strateška prioriteta
Na drugi strani pa je Aleksandar Vučić dejal, da je zadovoljen, da je imel priložnost gostiti predsednico Evropske komisije. "Še posebej sem ji hvaležen, ker je že večkrat prišla na ozemlje Srbije, ne le v njeno prestolnico. Za Srbijo je članstvo v EU strateška zaveza in prednostna naloga zunanje politike. In to se ne bo spremenilo. Od začetka konflikta v Ukrajini nismo odprli niti enega poglavja," je dejal Vučić. Dodal je, da verjame, da bo to, kar je bilo storjeno glede regulatorne agencije in volilnih seznamov, pozitivno ocenjeno.
Ob tem pa je dejal, da je Srbija v gospodarsko in politično težkem položaju. "Zdaj se soočamo s težko situacijo. NIS je pod ameriškimi sankcijami, s tem pa je de facto tudi pod evropskimi sankcijami. Upam, da bomo imeli podporo in pomoč EU. Vem, da EU ne more oprostiti Srbije carin in novih kvot za jeklo. Upam, da bo Evropska komisija uspela najti način, da državam kandidatkam olajša delo. Zima za nas ne bo lahka. Zagotovili smo si zadostne količine nafte in plina. To bo težka politična zima," je dejal Vučić.
Vučić je posredno zavrnil kritike Von der Leyenove glede omejevanja pravice do mirnega zbiranja. Predlagal ji je, da se naslednjič srečata na nekem drugem kraju v Srbiji. Glede protestov pa je dejal, da je "ponosen na demokratično postopanje države". "Ko ste imeli proteste v večjih evropskih državah, je bilo tudi po 27 mrtvih. V Srbiji, na srečo, nihče ni nastradal v 11 mesecih."
Von der Leyenova je v Beograd prispela iz Sarajeva v okviru svoje turneje po regiji. Ena glavnih tem razprav je bil Načrt rasti za Zahodni Balkan, ki ga predstavljajo kot način za približevanje držav regije Evropski uniji. Tretjina sredstev je odobrena, preostanek pa so ugodna posojila, vendar le, če Evropska komisija dvakrat letno oceni, ali so bili dogovorjeni reformni ukrepi izvedeni.
