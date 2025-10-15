Von der Leyenova v Beogradu okarala Vučića

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in srbski predsednik Aleksandar Vučić sta po srečanju v Palači Srbije v Beogradu nagovorila javnost. Predsednica komisije je po navedbah srbskih opozicijskih medijev nastopila nepričakovano ostro in Vučića opozorila glede sledenja evropskim vrednotam, kot so vladavina prava, demokracija in svoboda združevanja, ter ga pozvala v Bruselj. Vučić je na drugi strani odgovoril, da je članstvo Srbije v EU še vedno prioriteta.

Ursula von der Leyen v Beogradu FOTO: AP icon-expand

"Živimo v razdrobljenem svetu, kjer se povečuje vrzel med demokracijo in avtokracijo. Dobro veste, kakšno je stališče EU, naše stališče pomeni svobodo, ne represije, vključno s pravico do mirnega zbiranja. Prav tako se zavzemamo za partnerstvo, ne za podreditev, za diplomacijo namesto agresije. Odločitev, da se Srbija pridruži EU, ni bila le strateška, temveč je bila želja državljanov Srbije. Pred skoraj dvema desetletjema se je Srbija odločila za pridružitev EU," je na začetku svojega govora dejala Ursula von der Leyen. "Gospod predsednik, zdaj je pravi trenutek, da Srbija naredi konkretne korake k pridružitvi. Prva točka je, da moramo videti napredek na področju pravne države, elektronskih medijev in volilne zakonodaje. Vredno se je potruditi, ker se bližate cilju. Ključna je izvedba in zato vas vabim, da čez približno mesec dni pridete v Bruselj," je dodala.

Vučić: Članstvo v EU ostaja strateška prioriteta

Na drugi strani pa je Aleksandar Vučić dejal, da je zadovoljen, da je imel priložnost gostiti predsednico Evropske komisije. "Še posebej sem ji hvaležen, ker je že večkrat prišla na ozemlje Srbije, ne le v njeno prestolnico. Za Srbijo je članstvo v EU strateška zaveza in prednostna naloga zunanje politike. In to se ne bo spremenilo. Od začetka konflikta v Ukrajini nismo odprli niti enega poglavja," je dejal Vučić. Dodal je, da verjame, da bo to, kar je bilo storjeno glede regulatorne agencije in volilnih seznamov, pozitivno ocenjeno.

Aleksandar Vučić FOTO: AP icon-expand