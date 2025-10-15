Svetli način
Tujina

Von der Leyenova v Beogradu okarala Vučića

Bruselj, 15. 10. 2025 12.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.V.
Komentarji
89

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in srbski predsednik Aleksandar Vučić sta po srečanju v Palači Srbije v Beogradu nagovorila javnost. Predsednica komisije je po navedbah srbskih opozicijskih medijev nastopila nepričakovano ostro in Vučića opozorila glede sledenja evropskim vrednotam, kot so vladavina prava, demokracija in svoboda združevanja, ter ga pozvala v Bruselj. Vučić je na drugi strani odgovoril, da je članstvo Srbije v EU še vedno prioriteta.

Ursula von der Leyen v Beogradu
Ursula von der Leyen v Beogradu FOTO: AP

"Živimo v razdrobljenem svetu, kjer se povečuje vrzel med demokracijo in avtokracijo. Dobro veste, kakšno je stališče EU, naše stališče pomeni svobodo, ne represije, vključno s pravico do mirnega zbiranja. Prav tako se zavzemamo za partnerstvo, ne za podreditev, za diplomacijo namesto agresije. Odločitev, da se Srbija pridruži EU, ni bila le strateška, temveč je bila želja državljanov Srbije. Pred skoraj dvema desetletjema se je Srbija odločila za pridružitev EU," je na začetku svojega govora dejala Ursula von der Leyen.

"Gospod predsednik, zdaj je pravi trenutek, da Srbija naredi konkretne korake k pridružitvi. Prva točka je, da moramo videti napredek na področju pravne države, elektronskih medijev in volilne zakonodaje. Vredno se je potruditi, ker se bližate cilju. Ključna je izvedba in zato vas vabim, da čez približno mesec dni pridete v Bruselj," je dodala.

Vučić: Članstvo v EU ostaja strateška prioriteta

Na drugi strani pa je Aleksandar Vučić dejal, da je zadovoljen, da je imel priložnost gostiti predsednico Evropske komisije. "Še posebej sem ji hvaležen, ker je že večkrat prišla na ozemlje Srbije, ne le v njeno prestolnico. Za Srbijo je članstvo v EU strateška zaveza in prednostna naloga zunanje politike. In to se ne bo spremenilo. Od začetka konflikta v Ukrajini nismo odprli niti enega poglavja," je dejal Vučić. Dodal je, da verjame, da bo to, kar je bilo storjeno glede regulatorne agencije in volilnih seznamov, pozitivno ocenjeno.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić FOTO: AP

Ob tem pa je dejal, da je Srbija v gospodarsko in politično težkem položaju. "Zdaj se soočamo s težko situacijo. NIS je pod ameriškimi sankcijami, s tem pa je de facto tudi pod evropskimi sankcijami. Upam, da bomo imeli podporo in pomoč EU. Vem, da EU ne more oprostiti Srbije carin in novih kvot za jeklo. Upam, da bo Evropska komisija uspela najti način, da državam kandidatkam olajša delo. Zima za nas ne bo lahka. Zagotovili smo si zadostne količine nafte in plina. To bo težka politična zima," je dejal Vučić.

Vučić je posredno zavrnil kritike Von der Leyenove glede omejevanja pravice do mirnega zbiranja. Predlagal ji je, da se naslednjič srečata na nekem drugem kraju v Srbiji. Glede protestov pa je dejal, da je "ponosen na demokratično postopanje države". "Ko ste imeli proteste v večjih evropskih državah, je bilo tudi po 27 mrtvih. V Srbiji, na srečo, nihče ni nastradal v 11 mesecih."

Von der Leyenova je v Beograd prispela iz Sarajeva v okviru svoje turneje po regiji. Ena glavnih tem razprav je bil Načrt rasti za Zahodni Balkan, ki ga predstavljajo kot način za približevanje držav regije Evropski uniji. Tretjina sredstev je odobrena, preostanek pa so ugodna posojila, vendar le, če Evropska komisija dvakrat letno oceni, ali so bili dogovorjeni reformni ukrepi izvedeni.

ursula von der leyen aleksandar vučić srbija eu
KOMENTARJI (89)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nelika123
15. 10. 2025 14.18
Neizvoljena
ODGOVORI
0 0
Slava Rodu
15. 10. 2025 14.16
+1
Satani
ODGOVORI
1 0
Slava Rodu
15. 10. 2025 14.15
+1
Naj ga pušsi zionistom
ODGOVORI
1 0
Petur
15. 10. 2025 14.14
+1
hodi rovariti izven Evrope .samo obrniti bi jo moral .
ODGOVORI
1 0
nelika123
15. 10. 2025 14.13
+1
Okarala ga je,kot ena mamica...
ODGOVORI
1 0
M E G A
15. 10. 2025 14.11
+2
Srbije je adio pamet od zafurane drzave skoda besed ampak tale ženska pa tud zasluzi vse druga kot hvalo židkinja prodana
ODGOVORI
3 1
Slovenska pomlad
15. 10. 2025 14.11
+0
Res sem ponosen,da Von der Leyenova izhaja iz Evropske ljudske stranke, ki ji pripada tudi SDS.
ODGOVORI
1 1
HeavyDxxx
15. 10. 2025 14.07
+0
Dokler Vučič ne hodi v Slovenijo. sem zadovoljen.
ODGOVORI
1 1
300 let do specialista
15. 10. 2025 14.07
+1
Ona je morala priti v Beograd, Aleksandar pa jo okara na daljavo, neprecenljivo.
ODGOVORI
1 0
brabusednet
15. 10. 2025 14.05
+2
Vučič bi od EU nepovratna sredstva dobival od Rusov poceni nafto in plin ter se pajdašil z njimi.
ODGOVORI
3 1
Sventevith
15. 10. 2025 14.05
+0
Kaj pa o tem članstvu v EU menijo Srbi? :))))
ODGOVORI
1 1
myomy
15. 10. 2025 14.05
+4
Ko neizvoljena evropska birokratka, ki je spravila EU na rob bankrota pridiga demokratično izvoljenemu predsedniku s strani ljudstva o "evropskih vrednotah" in o "demokraciji". Sej ne morš verjet. Kaj pa Netanjahuju je že kaj omenila te "evropske vrednote"?
ODGOVORI
5 1
Colgate
15. 10. 2025 14.04
-1
Srbija ni za v EU. Z njimi bomo samo problemi, kot so z Madzarsko. Naj se priključijo "osi sreče" - Moskva, Pyongyang in tam naj živijo v svojem balončku, kjer je "zapad kriv za sve"
ODGOVORI
4 5
300 let do specialista
15. 10. 2025 14.08
+2
Kot vidiš je Zapad kot praviš, sam sebi največja težava, kaj šele drugemu. Novačijo nive grešne kozle in krave molzarke.
ODGOVORI
2 0
Petur
15. 10. 2025 14.02
+5
če bi jo na letališču odpravil bi naredil največ..
ODGOVORI
6 1
Kakosmodanes
15. 10. 2025 14.01
+7
Vučić si po moje misli,"ti samo vadi pare".
ODGOVORI
7 0
kanješna
15. 10. 2025 13.59
+7
Ali si gospa upa našteti te famozne evropske vrednote, katerim je potrebno slediti??? brezpogojno vazalstvo, rusofobija, mižanje pred korupcijo farmacevtskih in vojaških centrov, bežanje pred diplomatskim reševanjem sporov,…..
ODGOVORI
8 1
Colgate
15. 10. 2025 14.07
-4
@kenjašina Daleč od tega, da je vse dobro v EU kot instituciji...smo pa svetlobna leta pred rusji in srbijo
ODGOVORI
0 4
Colgate
15. 10. 2025 13.56
-3
Zaprite pipico milosti iz Bruslja in Srbija bo na kolenih.
ODGOVORI
4 7
HeavyDxxx
15. 10. 2025 14.08
+1
Ne bo. Ker imajo Slovenijo..
ODGOVORI
1 0
Meter
15. 10. 2025 13.56
+6
Srbija, če boste pametni, čim dalje stran od EU, saj s takšnim vodstvom ni prihodnosti za evropske narode. EU naj bo samo gospodarsko povezana, vse ostalo pa je domena suverenih držav. EU je čisti primer avtokracije, odločajo nam neizvoljeni.
ODGOVORI
10 4
300 let do specialista
15. 10. 2025 13.56
+1
Zanimivo, da je niso ovirali "ruski motilci"!
ODGOVORI
4 3
Rudar
15. 10. 2025 13.57
-3
Nas pa zdej ovirate.
ODGOVORI
1 4
300 let do specialista
15. 10. 2025 13.53
+3
Škoda, da Srbija ne premore Gavrila, zelo zelo pogrešljivo.
ODGOVORI
8 5
Colgate
15. 10. 2025 13.57
-2
@300Let Ammm, nihče jih ne sili, da lazijo v EU. V bitvu jih nočemo, ker so troublemakerji
ODGOVORI
2 4
300 let do specialista
15. 10. 2025 14.03
+2
Colgate, prepričan sem, da sami nočejo v EU, ko vidijo gnilobo in hinavščino, niso po juhi priplaval.
ODGOVORI
3 1
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 14.17
Mala žrtev za veliko delo.
ODGOVORI
0 0
