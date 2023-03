Von der Leynova Bidnu: Pomagali ste Evropski uniji skozi energetsko krizo

Ob obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen v Beli hiši sta z ameriškim predsednikom Bidnom spregovorila o nadaljnjih ukrepih za pomoč Ukrajini, sankcijah proti Rusiji in o premagovanju energetske krize. To so področja, kjer med zaveznikoma ni nobenih nesoglasij, več napetosti je le na področju trgovinske menjave. Evropski voditelji namreč Bidnovi administraciji očitajo, da nova okoljska zakonodaja ščiti ameriške proizvajalce in diskriminira evropska podjetja.

"Časi so se v primerjavi s prejšnjo administracijo spremenili. Mi na Evropsko unijo gledamo kot na pomemben člen pri varnosti in gospodarski stabilnosti," je von der Leynovi zatrdil Biden. A kljub razlikam, ki si jih Biden pripisuje, še vedno občasno zveni kot njegov predhodnik Donald Trump, predvsem, ko gre za vprašanja zaščite ameriških proizvajalcev in gospodarstva. Nedavno je tako precej glasno izrazil podporo ameriškim proizvajalcem. "Kritizirajo me zaradi tega, toda ne bom se opravičeval. Kupovali bomo ameriške stvari! Kupovalo bomo ameriško!" je zatrdil. Z novo zakonodajo o zelenih tehnologijah, ki potrošnikom ponuja subvencije in davčne olajšave za električna vozila, ki so narejena v Ameriki, pa si je nakopal jezo evropskih voditeljev. Obisk von der Leynove zato ni bil namenjen le pogovorom o Ukrajini, temveč je prinesla sporočilo o nedopustnem omejevanju evropskih podjetij. Njena vztrajnost se je izplačala, kmalu se bodo namreč začela pogajanja. "Za nas je pomembno, da združimo sile, da se dopolnjujemo, da okrepimo čisto, zeleno tehnologijo na obeh straneh," je pojasnila. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Kljub prejšnjim nesoglasjem glede okoljske zakonodaje sta zaveznika povsem enotna glede nadaljnje pomoči Ukrajini in sankcij za Rusijo. "Podpiramo pogumne prebivalce Ukrajine, poskrbeli smo za varnostno pomoč," je potrdil Biden. Slednji se sicer sooča z naraščajočim nasprotovanjem nadaljnji pomoči Ukrajini, ki ji nasprotuje predvsem skrajni del desnice. Dotaknila sta se tudi energetske krize, ki pesti države Evropske unije. Von der Leynova je ob tem izpostavila, da so ZDA ogromno pomagale, ko "smo se želeli znebiti odvisnosti od ruskih fosilnih goriv". Dodala je, da je bilo v veliko pomoč, ko so dobavili več utekočinjenega zemeljskega plina. "Pomagali ste nam skozi energetsko krizo."