Von der Leynova: Čas je za ponovno oboroževanje Evrope

"Živimo v najbolj pomembnih in nevarnih časih. Ni mi treba opisovati resne narave groženj, s katerimi se soočamo. Ali pa uničujoče posledice, ki jih bomo morali prestati, če bi se te grožnje uresničile," je uvodoma povedala Ursula von der Leyen.

Povedala je, da smo v dobi ponovnega oboroževanja, Evropa pa mora močno povečati svoje izdatke za obrambo. Po besedah von der Leynove se moramo kratkoročno odzvati na zdajšnje potrebe in podpreti Ukrajino, dolgoročno pa bomo morali prevzeti več odgovornosti za lastno evropsko obrambo.

Pred četrtkovim zasedanjem Evropskega sveta je tako voditeljem EU poslala pismo, v katerem je orisala načrt za ponovno oboroževanje Evrope. "Ta sklop predlogov se osredotoča na to, kako uporabiti vse finančne vzvode, ki so nam na voljo, da bi državam članicam pomagali hitro in znatno povečati izdatke za obrambne zmogljivosti," je pojasnila.