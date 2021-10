Von der Leynova: Eden od ukrepov ob energetski krizi znižanje davka na elektriko

Von der Leynova je v razpravi pred vrhom EU, ki bo na temo naraščajočih cen električne energije potekal v četrtek in petek, opozorila, da obstaja več kratkoročnih ukrepov za pomoč gospodinjstvom in podjetjem, ki se soočajo s skokovito rastjo cen energentov. Kot je poudarila, je mogoče nekatere med njimi po veljavnih pravilih EU sprejeti zelo hitro. Med njimi je izpostavila državne subvencije ter zmanjšanje davkov in dajatev.

V tej luči je spomnila, da je tretjina cene električne energije v državah EU večinoma vezana na infrastrukturo, tretjina na trg, tretjina pa na davke in dajatve. V nekaterih državah EU davki in dajatve predstavljajo celo 50 odstotkov cene in prav tam je mogoče najhitreje reagirati, je dodala.