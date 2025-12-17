Naslovnica
Tujina
Tujina

Von der Leynova: Evropa potrebuje lastno strategijo

Strasbourg, 17. 12. 2025 10.55

Avtor:
D. S. STA
Ursula von der Leyen

Evropska unija se mora osredotočiti na lastno strategijo in interese, je v odzivu na ameriško strategijo nacionalne varnosti v razpravi z evroposlanci pred vrhom EU povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Voditelje EU je ob tem pozvala k odločitvi o financiranju podpore Ukrajini.

"Ne moremo si privoščiti, da bi nas definirali svetovnonazorski pogledi drugih," je o strategiji nacionalne varnosti, v kateri je bil predsednik ZDA Donald Trump v začetku meseca kritičen do Evrope, povedala Ursula von der Leyen. Dodala je, da ta strategija ni vzrok motenj, s katerimi se Evropa sooča v svetu, ampak je "simptom realnosti današnjega sveta".

"Zato moramo ta teden na vrhu pokazati, da smo osredotočeni na lastno strategijo, lastne interese in lastne prioritete," je povedala in ponovila, da je to trenutek neodvisnosti Evrope.

Med drugim mora Evropa po njenem mnenju poskrbeti za svojo varnost in obrambo, pri čemer je nujno podpreti ukrajinsko obrambo. "Naslednji dnevi bodo ključni za zagotovitev tega. Mi bomo odločili, kako bomo financirali ukrajinski boj," je poudarila predsednica komisije.

Ob tem je spomnila na dve možnosti financiranja 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini za prihodnji dve leti, ki ju je predstavila v začetku meseca. Ena od teh predvideva zadolževanje EU na kapitalskih trgih, druga pa uporabo zamrznjenega ruskega premoženja.

Evropski parlament v Strasbourgu
Evropski parlament v Strasbourgu
FOTO: Profimedia

"Odločiti se bomo morali, po kateri poti bomo šli. Vendar pa je nekaj povsem jasno. Odločitev o financiranju Ukrajine v prihodnjih dveh letih moramo sprejeti na tem Evropskem svetu," je pred četrtkovim zasedanjem voditeljev članic EU, v ospredju katerega bo podpora Ukrajini, dejala von der Leynova.

Ob tem je pozdravila pretekli petek sprejeto odločitev držav članic, da za nedoločen čas zamrznejo rusko premoženje, zadržano v okviru sankcij na ozemlju EU. To je po njenih besedah odločilen korak, ki pošilja zelo močno politično sporočilo. Med drugim krepi zmožnost Ukrajine, da si zagotovi resničen, pravičen in trajen mir, ki bo zaščitil Ukrajino in Evropo.

Zasedanje Evropskega sveta in odločitev o podpori Ukrajini bosta ključna za evropsko neodvisnost, je še povedala predsednica Evropske komisije. Pri neodvisnosti pa gre po njenih besedah tudi za svobodo odločanja in sprejemanja lastnih zakonov, svobodo o tem, kako bomo zasledovali svoje interese in sklepali partnerstva, ter svobodo o tem, koga bomo volili.

V začetku meseca je Trumpova strategija nacionalne varnosti, ki je ostro kritizirala evropsko politiko, povzročila razburjenje na stari celini. V njej je med drugim omenjeno, da se je Evropa zaradi priseljevanja znašla v civilizacijskem zatonu. Nakazuje tudi, da bodo migracije spremenile evropsko identiteto do te mere, da bi to lahko škodovalo zavezništvu z ZDA. Ameriški predsednik je v ločenih izjavah Evropo označil za razpadajočo skupino držav, ki jo vodijo šibki voditelji.

von der leyen parlament eu strasbourg zda

KOMENTARJI87

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
17. 12. 2025 12.54
Tale tipka "Objavi >", kot da bi na lastnem parkirišču namerno postavljal deske z žeblji...
Odgovori
0 0
Minifa
17. 12. 2025 12.53
Samo še financiranje UKRO -NACIJEV prekinemo in ostanemo Evropa pa bo takoj bolje..
Odgovori
+0
1 1
Minifa
17. 12. 2025 12.54
Vsako vsiljevanje financiranja te kriminalne tvorbe je potrebno v kali zatret.
Odgovori
0 0
NeXadileC
17. 12. 2025 12.51
Ursula deluje le v interesu WEF- a in NVO-
Odgovori
-1
0 1
Zmaga Ukrajini
17. 12. 2025 12.50
Neznanskio kruljenje in strahovita bolečina russofilićev pod takim člankom sta dovolj povedna. Le tako naprej, predsednica Evropske komisije! 👏👏👏 (že tole srbjansko kruljenje je jasen znak, da smo na pravi poti.) Vidi se kje je srbolandija z vućotovo politiko..., kako "razvita" in uspešna je. In tole bi radi zdaj balkanerosi preselili še v Slovenijo.
Odgovori
+0
2 2
Galamdžija
17. 12. 2025 12.53
zato se nam pa klanjate/prilagajate
Odgovori
-1
0 1
biggie33
17. 12. 2025 12.49
Če pogledamo podatke na prebivalca, je Slovenija med državami z najnižjim neto pozitivnim saldom v EU, po višini neto prejemkov smo tretji od zadaj, za nami sta le Ciper in Malta (davčni oazi). Neto prejemki znašajo približno 129 € na prebivalca letno, kar je zelo skromno v primerjavi z večino drugih članic. Naša neto korist od članstva je minimalna, ob tem pa surovi neto saldo ne vključuje stroškov delovanja institucij EU, plač evropskih uradnikov in administrativnih prispevkov, ki jih Slovenija prav tako nosi. Realni gospodarski učinek članstva na državni proračun je tako precej manj izrazit, kot pogosto predstavljajo površne razlage. Slovenija je dejansko komaj še neto prejemnik, s precej omejenim finančnim plusom.
Odgovori
+1
2 1
3320.
17. 12. 2025 12.46
Kdaj gre ta v zapor?
Odgovori
-3
0 3
RevenKapitalist
17. 12. 2025 12.46
Za zacetek bo dovolj ce skpirate strategijo Trumpu glede ilegalnih migracij.
Odgovori
-3
0 3
Odisej25
17. 12. 2025 12.45
Pred 3-4 leti je Macron izjavil, da je NATO možgansko mrtev. In kot kaže bo zdaj postal tudi telesno mrtev, ker ga bodo ZDA zapustile. Ursula bi zdaj rada sprejela neko novo strategijo za EU, ker so do danes vse strategije EU pod vodstvim Ursule propadle in vodile EU v samouničenje. Zaradi Ursulinih strategij, se je zdaj EU odpovedala zelenemu prehodu , odpovedala se je gospodarskemu razvoju in investicijam v znanost in socialno državo. Namesto tega je Ursula uredila, da bomo vlagali v orožje, kljub temu, da že prej je EU vlagala vsaj 7 krat več kot Rusija. Podatki iz leta 2021 pravijo, da je EU vlagala v orožje 450 milijard na leto, Rusija ''le'' 67 milijard. Največ bo EU pridobila, ko bo odstranila to skorumpirano Ursulo (Pfeizer) in EU strukturno spremenila v demokracijo, ker aktualna EU ni demokracija.
Odgovori
-1
1 2
Majzelj
17. 12. 2025 12.44
EU potrebuje lastno strategijo, samo s to gospo bo to težko naredila.
Odgovori
-1
1 2
INAZ
17. 12. 2025 12.41
Trump ima prav. Evropa pod njenim vodstvom drvi v civilizacijski propad.
Odgovori
+0
2 2
RevenKapitalist
17. 12. 2025 12.38
Pred dvema letoma je bilo 535.000 upokojencev danes bo dodatek prejelo 665.000 upokojnecev. Stevilke nekako ne gredo skupaj. Ce pa so vsteti not se invalidi pa bi moralo dodatek prejeti cez 700.000 ljudi.
Odgovori
-3
0 3
rs1975
17. 12. 2025 12.35
Za začetek se ti in Kaja spelte iz vodilnih položajev. Histerija in obsedenost z Rusi ne pelje nikamor, oz. pelje EU v propad...
Odgovori
-1
3 4
MEDKO
17. 12. 2025 12.33
Evropa potrebuje najprej njen odhod!
Odgovori
+2
6 4
Muca ne grize
17. 12. 2025 12.31
Putina v zapor in bo vse mnogo bolje.
Odgovori
+0
7 7
Galamdžija
17. 12. 2025 12.33
tebe nekako spraviti skupaj z @zmaga ukrajini in bovsem nam mnogo bolje 😁🥛🤝🍻
Odgovori
-4
2 6
Apostol1
17. 12. 2025 12.41
Bi rekel da Oranžnega in Netanjahuja v zapor pa še Zelenca ,potem bo pa res vse poudarjeno mnogo bolje
Odgovori
+1
3 2
NeXadileC
17. 12. 2025 12.30
Govori eno, misli drugo, počenja - nasprotno.
Odgovori
-2
5 7
Odisej25
17. 12. 2025 12.29
Ursula se ne dotakne bistvenega problema EU strukturne urejenosti. V EU ni jasne delitve oblasti v Evropski uniji, kar je skrajno nedemokratično. Evropska komisija združuje zakonodajne in izvršilne pristojnosti, medtem ko ima Evropski parlament, čeprav je edini izvoljeni organ, omejeno vlogo. Ker nima zakonodajne pobude, lahko Parlament le pregleda in ratificira odločitve, ki jih predlagata Komisija in Svet ministrov, ki ima več moči kot Parlament sam. EU ne bi medse sprejela nobeno državo, ki bi imela tako ureditev. Pomanjkanje demokratične legitimnosti je ponavljajoča se tema. Odločitve Sveta ministrov vedno dajejo prednost najmočnejšim državam, izvoljeni poslanci v parlament nimajo nobene moči. Vidne osebnosti, kot je Ursula von der Leyen, ki jih ljudstvo ni neposredno izvolilo, ponazarjajo razdaljo med evropskimi institucijami in državljani. Najprej bi se morale bistveno spremeniti evropske strukture in upravljanja. To pomeni, da bi morali državljani voliti komisarja7ko in bi moral postati EU parlament zakonodajni organ.
Odgovori
-2
5 7
Zmaga Ukrajini
17. 12. 2025 12.28
Bravo predsednica!👏👏👏 Tako kot nas ne morejo definirati svetovni "nazori" nekega bolnika preko Atlantika, nas tudi russofilsko kruljenje in šloganje o propadu NE BO! Vse gre v pravo smer - Evropa se bo "odklopila" od Amerike in ustanovila svoje - evropsko vojaško zavezništvo, kamor mora priti tudi Ukrajina (NATO je passe). Brez Ukrajine ni varnosti v Evropi, to je normalnim jasno. Je pa jasno tudi to, zakaj von der Leynova vedno tako točno zadene v živec russofiliće, hehehehe.... Povsem se strinjam z njo. Edino glede mosskovitskih zaseženih sredstev bi šlo lahko hitreje v smeri dokončne podelitve Ukrajini, saj bo mosskovija itak morala tako ali drugače plačati reparacije.
Odgovori
+1
6 5
Odisej25
17. 12. 2025 12.37
Predsednica je neizvoljena (ravno tako kot Zelenski) in njena moč je silno nedemokratična. V bistvu, je bila Ursula do včeraj vazalka ZDA in Bidna in zdaj, ko ''mirovnik'' Trump hoče končati to vojno v Ukrajini, ga Ursula in njena klika kritizirajo. Kritizirati bi ga morala takrat, ko je šla no Škotsko v Trumpov privat klub se dogovarjati o carniah n drugih gospodarskih odnosih s ZDA. Takrat je pristala na vse Trumpove zahteve. Varnost EU bo zagotovljena takrat, ko bo Ukrajina postala nevtralna, demilitizirana, denacificirana država. Vse to se je začelo zaradi vazalstva EU in skrajnežev v Ukrajini, ki so bili prepričani, da lahko vojaško s pomočjo NATO porazijo Rusijo. Trump je doumel, da iz tega ne bo nič. Doumel je, da Rusijo podpira več kot polovica svetovnega prebivalstva. Doumel je , da eskalacija vojne pomeni potencialno nevarnost za jedrski spopad v katerem ne bo zmagovalca. Vsi bomo poraženci. Ti se lahko strinjaš z njo, ker se luzerji vedno strinjate. A si opazil da zeleni prehod ni več pomemben?
Odgovori
-1
3 4
Kimberley Echo
17. 12. 2025 12.45
Napisala si bukov roman neumnosti. Vsaka rt 1x najde svoj cekret, tudi ti ga boš slejkoprej. Veselim se tvojega odgovora. Prosim, napiši nekaj še daljšega, obširnega z globokimi mislimi in pravtako drekasto vsebino. Nacisti to znate!
Odgovori
-1
1 2
Zmaga Ukrajini
17. 12. 2025 12.47
keberletić kajpak spet nima nič pametnega... Tudi zate velja - MI SMO IZVOLILI SVOJE, prav tako so v Ukrajini izvolili svoje, vidva pa spokajta vsak v svojo luknjo, pa tam izživljajta svoje blodnje! Žal nista referenci, da bosta tule cvilila koga naj volimo Evropejci!
Odgovori
0 0
NeXadileC
17. 12. 2025 12.28
Evropa nima lastne strategije, deluje impulzivno, nekompetentno, prepotentno, pa še za to nima potrebnih zmogljivosti niti sredstev (več).
Odgovori
-3
2 5
MasteRbee
17. 12. 2025 12.26
Albanija je desetletja imela isto retoriko.
Odgovori
-3
2 5
NeXadileC
17. 12. 2025 12.23
Avtokratinja iz Bruslja: "Mi moramo...!"
Odgovori
+1
6 5
bibaleze
