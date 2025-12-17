Von der Leynova: Evropa potrebuje lastno strategijo

"Ne moremo si privoščiti, da bi nas definirali svetovnonazorski pogledi drugih," je o strategiji nacionalne varnosti, v kateri je bil predsednik ZDA Donald Trump v začetku meseca kritičen do Evrope, povedala Ursula von der Leyen. Dodala je, da ta strategija ni vzrok motenj, s katerimi se Evropa sooča v svetu, ampak je "simptom realnosti današnjega sveta".
"Zato moramo ta teden na vrhu pokazati, da smo osredotočeni na lastno strategijo, lastne interese in lastne prioritete," je povedala in ponovila, da je to trenutek neodvisnosti Evrope.
Med drugim mora Evropa po njenem mnenju poskrbeti za svojo varnost in obrambo, pri čemer je nujno podpreti ukrajinsko obrambo. "Naslednji dnevi bodo ključni za zagotovitev tega. Mi bomo odločili, kako bomo financirali ukrajinski boj," je poudarila predsednica komisije.
Ob tem je spomnila na dve možnosti financiranja 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini za prihodnji dve leti, ki ju je predstavila v začetku meseca. Ena od teh predvideva zadolževanje EU na kapitalskih trgih, druga pa uporabo zamrznjenega ruskega premoženja.
"Odločiti se bomo morali, po kateri poti bomo šli. Vendar pa je nekaj povsem jasno. Odločitev o financiranju Ukrajine v prihodnjih dveh letih moramo sprejeti na tem Evropskem svetu," je pred četrtkovim zasedanjem voditeljev članic EU, v ospredju katerega bo podpora Ukrajini, dejala von der Leynova.
Ob tem je pozdravila pretekli petek sprejeto odločitev držav članic, da za nedoločen čas zamrznejo rusko premoženje, zadržano v okviru sankcij na ozemlju EU. To je po njenih besedah odločilen korak, ki pošilja zelo močno politično sporočilo. Med drugim krepi zmožnost Ukrajine, da si zagotovi resničen, pravičen in trajen mir, ki bo zaščitil Ukrajino in Evropo.
Zasedanje Evropskega sveta in odločitev o podpori Ukrajini bosta ključna za evropsko neodvisnost, je še povedala predsednica Evropske komisije. Pri neodvisnosti pa gre po njenih besedah tudi za svobodo odločanja in sprejemanja lastnih zakonov, svobodo o tem, kako bomo zasledovali svoje interese in sklepali partnerstva, ter svobodo o tem, koga bomo volili.
V začetku meseca je Trumpova strategija nacionalne varnosti, ki je ostro kritizirala evropsko politiko, povzročila razburjenje na stari celini. V njej je med drugim omenjeno, da se je Evropa zaradi priseljevanja znašla v civilizacijskem zatonu. Nakazuje tudi, da bodo migracije spremenile evropsko identiteto do te mere, da bi to lahko škodovalo zavezništvu z ZDA. Ameriški predsednik je v ločenih izjavah Evropo označil za razpadajočo skupino držav, ki jo vodijo šibki voditelji.
