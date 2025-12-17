Von der Leynova: Evropa potrebuje lastno strategijo

"Ne moremo si privoščiti, da bi nas definirali svetovnonazorski pogledi drugih," je o strategiji nacionalne varnosti, v kateri je bil predsednik ZDA Donald Trump v začetku meseca kritičen do Evrope, povedala Ursula von der Leyen. Dodala je, da ta strategija ni vzrok motenj, s katerimi se Evropa sooča v svetu, ampak je "simptom realnosti današnjega sveta".

"Zato moramo ta teden na vrhu pokazati, da smo osredotočeni na lastno strategijo, lastne interese in lastne prioritete," je povedala in ponovila, da je to trenutek neodvisnosti Evrope.

Med drugim mora Evropa po njenem mnenju poskrbeti za svojo varnost in obrambo, pri čemer je nujno podpreti ukrajinsko obrambo. "Naslednji dnevi bodo ključni za zagotovitev tega. Mi bomo odločili, kako bomo financirali ukrajinski boj," je poudarila predsednica komisije.

Ob tem je spomnila na dve možnosti financiranja 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini za prihodnji dve leti, ki ju je predstavila v začetku meseca. Ena od teh predvideva zadolževanje EU na kapitalskih trgih, druga pa uporabo zamrznjenega ruskega premoženja.