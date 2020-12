Čeferin in von der Leynova: 'Delajmo skupaj, da pokažemo covidu-19 rdeči karton'

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyenin predsednik Uefe Aleksander Čeferinsta se prek videokonferečnega klica pogovarjala o evropskem zelenem dogovoru in o tem, da nogomet podpira prizadevanja Evropske komisije za boj proti klimatskim spremembam. Uefa se bo pridružila evropskemu podnebnemu dogovoru, ki ga bo ta mesec zagnala EK, in se zavezala k zeleni tranziciji. Poleg tega bodo ozaveščali ljudi o tem problemu in poskušali mobilizirati še več ljudi, da bi Evropa lahko postala prvi podnebno nevtralni kontinent do leta 2050.

Poudarila sta tudi, da se mora Evropa nujno pripraviti na začetek cepljenja in zgraditi zaupanje javnosti v učinkovitost cepiva proti covidu-19. Uefa bo s pomočjo ljudi v nogometu, ki so vzorniki mnogih, poskušala doseči čim več državljanov, so še zapisali pri Evropski komisiji.