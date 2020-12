Von der Leynova in Johnson še brez dogovora, čas za odločitev do nedelje

Ursula von der Leyen in Boris Johnsonsta na srečanju v Bruslju pregledala razlike, ki ostajajo na treh ključnih področjih. To so enaki konkurenčni pogoji, ribištvo in upravljanje sporazuma.

Razprava o stanju v pogajanjih je bila "živahna in zanimiva", sta zapisala v skupni izjavi po srečanju. Sporočila sta tudi, da zdaj jasno razumeta stališča drug drugega, ki "ostajajo daleč vsaksebi".Strinjala sta se, da se bosta pogajalski ekipi takoj znova sestali in poskušali rešiti ključna odprta vprašanja. "Odločitev bomo sprejeli do konca tedna,"še piše v skupni izjavi.

Britanski mediji, ki se sklicujejo na britanske vire, sicer poročajo, da naj bi do nedelje sprejeli odločitev o prihodnosti pogajanj.