Von der Leynova napovedala deset milijard evrov za pomoč po poplavah

"Po eni strani mi je bilo hudo videti uničenje in opustošenje zaradi poplav. Vendar me je po drugi strani razveselilo, ko sem videla, kako zelo solidarni so ljudje v vaših državah," je von der Leyen dejala na novinarski konferenci z avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem, češkim premierjem Petrom Fialo, poljskim predsednikom vlade Donaldom Tuskom in slovaškim premierjem Robertom Ficom.