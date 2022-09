Von der Leynova napovedala nove sankcije EU proti Rusiji

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sicer že v torek zvečer ocenila, da je šlo za sabotažo. "Ključno je preiskati te incidente in storiti vse, da razjasnimo okoliščine, zaradi katerih je prišlo do njih," je poudarila. Zdaj pa je napovedala nov sveženj ostrih ukrepov zoper Rusijo. Napovedala je pripravo novega seznama posameznikov in subjektov ter nadaljnje omejevanje trgovine. Tu je poudarila nove prepovedi uvoza ruskih izdelkov, ki ruskemu gospodarstvu prinašajo sedem milijard evrov prihodkov, ter več izdelkov, ki jih ni mogoče izvozu v Rusijo - zlasti ključne tehnologije, ki so potrebne za "njen vojni stroj".

"Rusija tudi ne bi smela profitirati od evropskega strokovnega znanja," je dejala. Zato predlagajo dodatne prepovedi ponujanja evropskih storitev ter prepoved članstva državljanom EU v upravnih organih ruskih državnih podjetij.

Prav tako predlagajo tudi postavitev pravne podlage za omejitev cene nafte. "Nekatere države v razvoju še vedno potrebujejo ruske zaloge nafte po nizkih cenah. Ta zgornja meja bi pomagala zmanjšati prihodke Rusije in ohranjati stabilnost svetovnih energetskih trgov," je dejala.