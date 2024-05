Von der Leynova ne izključuje možnosti sodelovanja s skrajno desnico

V nedavnem soočenju vodilnih kandidatov v Bruslju je to ponovila, češ da je sodelovanje potrebno, da bi ohranili Evropsko unijo na proevropski poti. Poudarila je, da je v Evropskem svetu z Giorgio Meloni zelo dobro sodelovala, pa tudi z drugimi voditelji.

"Je jasno proevropska, proti (ruskemu predsedniku Vladimirju) Putinu (... ), za vladavino prava, in če to drži, ponujamo sodelovanje," je dejala po poročanju spletnega portala Politico. Po več kritikah je v pogovoru za nemški javni radio Deutschlandfunks branila svojo napoved. "Gre za osvojitev političnih sil, ki so za večino na sredini tako pomembne," je dejala.

Po njenem mnenju ne bi smeli gledati na skupine v parlamentu, temveč na posamezne poslance. "Zame je merilo, da so poslanci, s katerimi želimo sodelovati, ki bi jim dali ponudbo, za Evropo, za Ukrajino, torej proti Rusiji, in za pravno državo," je dodala v pogovoru, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa.