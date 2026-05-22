Von der Leynova: Očitkov na račun Kosove v zvezi z Udbo komisija ne bo znova preučila

"Komisija nima razloga, da bi ponovno proučila vprašanje, ki ga je Evropski parlament že obravnaval v postopku temeljitega preverjanja kandidatk in kandidatov, ki so bili nato imenovani za članice in člane komisije za obdobje 2024-2029," je poudarila von der Leyen.

Na njem je Kosova zavrnila te očitke, pri čemer je navedla, da ni bila nikoli informantka ali sodelavka jugoslovanske tajne službe, je v imenu komisije danes zapisala njena predsednica.

Kot je danes v odgovoru na vprašanja Tomčeve (EPP/SDS) zapisala von der Leynova, so bile obtožbe o sodelovanju med Marto Kos in nekdanjo jugoslovansko tajno službo obravnavane že med zaslišanjem tedaj še kandidatke za komisarko v Evropskem parlamentu novembra 2024, ki je potekalo pred imenovanjem komisije.

Tomčeva je v odzivu na družbenem omrežju X zapisala, da to ni odgovor. "To je izogibanje odgovoru v birokratski latovščini, kar spodkopava zaupanje v Evropsko komisijo in njeno vodstvo. Aroganten in prazen odziv vpeljuje tudi nevaren presedan, da je laž, izrečena v Evropskem parlamentu, dovoljena," je poudarila.

Slovenska evroposlanka, ki tako kot predsednica komisije prihaja iz desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), je pismo nanjo naslovila po marčni objavi knjige zgodovinarja Igorja Omerze z naslovom Komisarka. V njej avtor med drugim navaja, da je Kosova z jugoslovansko tajno policijo Udba oziroma Službo državne varnosti (SDV) na prehodu iz 80. v 90. leta prejšnjega stoletja sprva sodelovala kot vir, po zaposlitvi na Radiu Deutsche Welle v Kölnu v tedanji Zvezni republiki Nemčiji pa so jo "preregistrirali" v sodelavko. V knjigi je objavil tudi več dokumentov, ki naj bi to dokazovali.

Tomčeva je von der Leynovo sredi marca vprašala, kakšne ukrepe namerava komisija sprejeti glede na "dejstvo, da je Marta Kos lagala med zaslišanjem v Evropskem parlamentu". Prav tako jo je zanimalo, ali komisija meni, ali bi lahko nadaljnja razkritja iz arhivov nekdanje jugoslovanske tajne policije v Beogradu vplivala na kredibilnost in delo komisarke za širitev.

Da so komisarko v Evropskem parlamentu "ujeli na debeli laži in bo morala zato odstopiti ali pa bo zamenjana", pa je ob nedavnem obisku Kosove v Ljubljani, kjer se je srečala tudi z odhajajočim premierjem Robertom Golobom, zapisal tudi predsednik SDS in najverjetnejši bodoči predsednik vlade Janez Janša.

Komisarka iz Slovenije je sicer nove očitke zavrnila že na seji odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) pred enim mesecem. Menila je, da je še vedno primerna za opravljanje funkcije ter da je avtonomna in kredibilna oseba.