Tujina

Von der Leynova: Očitkov na račun Kosove v zvezi z Udbo komisija ne bo znova preučila

Bruselj, 22. 05. 2026 10.24 pred 1 uro 2 min branja 25

STA Ne.M.
Marta Kos

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v odgovoru na vprašanja evroposlanke Romane Tomc sporočila, da komisija ne bo znova preučila očitkov na račun evropske komisarke Marte Kos v zvezi z njenim domnevnim sodelovanjem z nekdanjo jugoslovansko tajno službo Udba. Tomčeva je v odzivu zapisala, da se je von der Leynova izognila odgovoru.

Kot je danes v odgovoru na vprašanja Tomčeve (EPP/SDS) zapisala von der Leynova, so bile obtožbe o sodelovanju med Marto Kos in nekdanjo jugoslovansko tajno službo obravnavane že med zaslišanjem tedaj še kandidatke za komisarko v Evropskem parlamentu novembra 2024, ki je potekalo pred imenovanjem komisije.

Na njem je Kosova zavrnila te očitke, pri čemer je navedla, da ni bila nikoli informantka ali sodelavka jugoslovanske tajne službe, je v imenu komisije danes zapisala njena predsednica.

"Komisija nima razloga, da bi ponovno proučila vprašanje, ki ga je Evropski parlament že obravnaval v postopku temeljitega preverjanja kandidatk in kandidatov, ki so bili nato imenovani za članice in člane komisije za obdobje 2024-2029," je poudarila von der Leyen.

'To ni odgovor'

Romana Tomc
Tomčeva je v odzivu na družbenem omrežju X zapisala, da to ni odgovor. "To je izogibanje odgovoru v birokratski latovščini, kar spodkopava zaupanje v Evropsko komisijo in njeno vodstvo. Aroganten in prazen odziv vpeljuje tudi nevaren presedan, da je laž, izrečena v Evropskem parlamentu, dovoljena," je poudarila.

Slovenska evroposlanka, ki tako kot predsednica komisije prihaja iz desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), je pismo nanjo naslovila po marčni objavi knjige zgodovinarja Igorja Omerze z naslovom Komisarka. V njej avtor med drugim navaja, da je Kosova z jugoslovansko tajno policijo Udba oziroma Službo državne varnosti (SDV) na prehodu iz 80. v 90. leta prejšnjega stoletja sprva sodelovala kot vir, po zaposlitvi na Radiu Deutsche Welle v Kölnu v tedanji Zvezni republiki Nemčiji pa so jo "preregistrirali" v sodelavko. V knjigi je objavil tudi več dokumentov, ki naj bi to dokazovali.

Tomčeva je von der Leynovo sredi marca vprašala, kakšne ukrepe namerava komisija sprejeti glede na "dejstvo, da je Marta Kos lagala med zaslišanjem v Evropskem parlamentu". Prav tako jo je zanimalo, ali komisija meni, ali bi lahko nadaljnja razkritja iz arhivov nekdanje jugoslovanske tajne policije v Beogradu vplivala na kredibilnost in delo komisarke za širitev.

Da so komisarko v Evropskem parlamentu "ujeli na debeli laži in bo morala zato odstopiti ali pa bo zamenjana", pa je ob nedavnem obisku Kosove v Ljubljani, kjer se je srečala tudi z odhajajočim premierjem Robertom Golobom, zapisal tudi predsednik SDS in najverjetnejši bodoči predsednik vlade Janez Janša.

Komisarka iz Slovenije je sicer nove očitke zavrnila že na seji odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) pred enim mesecem. Menila je, da je še vedno primerna za opravljanje funkcije ter da je avtonomna in kredibilna oseba.

marta kos udba evropska komisija

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
22. 05. 2026 11.47
Starček Janša živi v glavi v časih,ki ji ni več.
300 let do specialista
22. 05. 2026 11.44
Hahahaha kakšna demokracija, kar pokamo od nje. Na realne obtožbe ne bodo odgovarjali, pa saj Ursula tudi Pfeizerja ne pozna. In oni si upajo piskati o "samodržcih" po svetu? Ga.ma.d bruseljska.
Anion6anion
22. 05. 2026 11.42
Tale tomcevka je dno od dna. Odkar je v Bruslju pljuva po svoji "ljubljeni domovini". Se tako izkazuje "domoljubje"?
Wolfman
22. 05. 2026 11.30
To tako nesposobno vodstvu EU je postalo tako slabo in škodljivo, da bi jih bilo treba ne samo odstaviti ampak...!
Rudar
22. 05. 2026 11.35
..ampak tako je. Tudi Putina, Trumpa, Netanjahuja....bi bilo treba odstavit, pa ne gre.
zajebant1
22. 05. 2026 11.28
Pokvarjenci držijo skupaj
Perivnik
22. 05. 2026 11.24
Ursula von der Leyen, sramota za vas. Sploh veste, kaj je ud&&ba počela v Jugoslaviji? Kaj je počela z ljudmi? Preverite in potem še enkrat premislite.
JApajaDAja
22. 05. 2026 11.27
ve.seveda ve....morda je bila tudi ona v stasiju...morda.....
Wolfman
22. 05. 2026 11.31
Zakaj pa misliš, da je bila idelna da kupčka za Izrael!
Wolfman
22. 05. 2026 11.13
Nemesto da bi se reševalo ujete evropske aktiviste v Izraelu, se je treba ukvarjti s to prodano žensko Izraelu ter nekdaj Udbi!
2mt8
22. 05. 2026 11.10
V Beogradu so arhivi od Blanke
bohinj je zakon
22. 05. 2026 11.05
Gotofa je. Ti očitki, da je sodelovala z Udbo, jo bodo preganjali do konca dni.
Rudar
22. 05. 2026 11.07
Tričetrt poslancev od leta 91 naprej je sodelovalo z UDBO.
mb3zb6
22. 05. 2026 11.11
Omenjena organizacija je formalno delovala od leta 1946 do 1966. M. K. je bila rojena leta 1965.
Vrhovni poveljnik
22. 05. 2026 11.04
Romana, kaj pa tvoj šef, noriški kralj Janezs I. Koruptivni? Vedno je delal za največjo osebno korist, v Udbi je imel ime Sava. Kasneje je delal za BND, sedaj za Mosad.
bandit1
22. 05. 2026 11.03
Romana Tomc menjaj baterije al pa preidi na elektriko.
mackon08
22. 05. 2026 11.03
Sami pokvarjenci, ki se med seboj ščitijo.
skuripanda burns
22. 05. 2026 11.01
"preučiti" po Von Der Lajdrino pomeni "vprašati Marto, in ko Marta reče, da ona pa že ni nič naredila, je preiskava zaključena". EU komisija je vredna približno toliko, kot umazan WC papir.
Frincko
22. 05. 2026 10.58
In to izjavi članica stranke, ki najbolj zavaja. Samo spomnimo se, da je Jajčko na enem soočenju zanikal karkoli v zvezi s Črno Kocko, na drugem pa je pojedel Bilobil, ker se je spomnil, da so bili člani Črne Kocke res pri njemu in so se pogovarjal o Iranu???
Rudar
22. 05. 2026 10.58
Logično. Zakaj bi pa ponovno preverjali.
Wolfman
22. 05. 2026 10.46
Same podle in pokvarjene so to zaveznice Izraela in kompletna je takšna vsa komisija EU! Sramota, da morajo že naši otrovci v EU že vsak dan spremljati o genocid nad prebivalstvom po Bližnjem vzhodu!
Rudar
22. 05. 2026 10.58
Genocid se dogaja tudi v Ukrajini, pa tebe očitno ne moti.
Wolfman
22. 05. 2026 11.03
Imaš prav Rudo. Genocid nad rusko govorečim prebivalstvom v Ukrajini 2014? saj si to mislil, a ne? Genocid im pa zlorabe ukrajinskih otročk sirot je preprečila prav ruska vojska, ko jih je rešila še pravi čas in jih odpeljala na varno v Rusijo.
