Tujina

Von der Leynova: Opažamo rast cen, ranljivi smo in odvisni

Bruselj, 11. 03. 2026 10.39 pred 36 minutami 2 min branja 44

Avtor:
N.V. STA
Ursula von der Leyen

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Evropskem parlamentu v luči krize na Bližnjem vzhodu obsodila iranski režim, sicer pa se je osredotočila zlasti na naraščanje cen energije in naštela ukrepe za znižanje stroškov za prebivalce EU, ki jih lahko sprejmejo članice unije.

Von der Leyen je ob začetku osrednje razprave na plenarnem zasedanju parlamenta v Strasbourgu, ki je posvečena vojni na Bližnjem vzhodu, njenim posledicam in pripravam na prihajajoči vrh EU, ostro obsodila iranski režim in dejala, da si Iranci zaslužijo svobodo, dostojanstvo in pravico do odločanja o lastni prihodnosti.

V nagovoru se je sicer osredotočila zlasti na energetiko in težave, ki jih vojna na Bližnjem vzhodu povzroča na tem področju.

"Motnje v Perzijskem zalivu hitro vplivajo na cene povsod po svetu. Že zdaj opažamo rast cen. Dokler uvažamo znaten delež fosilnih goriv iz nestabilnih regij, smo ranljivi in odvisni," je dejala predsednica komisije.

Eksplozija v Teheranu
Eksplozija v Teheranu
FOTO: AP

Dodala je, da je dosedanjih deset dni vojne za evropske davkoplačevalce že povzročilo dodatne tri milijarde evrov stroškov.

"Dejstvo je, da imamo domače vire energije - obnovljive vire in jedrsko energijo. Njihove cene so v zadnjih 10 dneh ostale nespremenjene. Vendar pa nekateri v sedanji krizi trdijo, da bi morali opustiti našo dolgoročno strategijo in se celo vrniti k ruskim fosilnim gorivom. To bi bila strateška napaka. Postali bi bolj odvisni, bolj ranljivi in šibkejši. Zato moramo vztrajati pri naši dolgoročni strategiji," je dejala.

Poudarila je, da je treba posredovati in znižati stroške, ki jih prebivalci držav članic EU plačujejo za energijo, pri tem pa upoštevati štiri komponente, ki sestavljajo račune: Stroški energije same, ki predstavljajo večji del, stroški omrežja, stroški izpustov ter davki in dajatve.

Naštela je več možnih ukrepov na omenjenih štirih področjih, s katerimi bi lahko članice EU omejile naraščajoče stroške energije. Nekaj podobnih ukrepov je že v torek v Strasbourgu predstavil evropski komisar za energijo Dan Joergensen.

Von der Leyen je napovedala še, da bo Evropska komisija kmalu predstavila načrt "Ena Evropa, en trg", ki bo določil ključne zakonodajne ukrepe "z jasnimi časovnimi okviri in jasnimi cilji, da bodo izvedeni do konca leta 2027".

ursula von der leyen energetika rast cen inflacija vojna iran

Protest pred vlado bo uvod v stavko policistov: 'Molk ni naključje'

Dončić: To je že bila obramba, ki bi jo radi igrali v končnici

KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krpati
11. 03. 2026 11.21
Še malo se upogibajte amerikancem pa niti vc papirja ne bo več na razpolago.
Odgovori
0 0
Slash
11. 03. 2026 11.21
Tole pa je ironija najvišje stopnje !
Odgovori
+1
1 0
galeon
11. 03. 2026 11.20
Slika pove vse. Potuhnjeno se smeji. Neumna Slovenija pa jo še prenaša in celo podpira.
Odgovori
0 0
Hellcat
11. 03. 2026 11.20
hahaha...in to šele sedaj ugotovi :) :)
Odgovori
0 0
FONDAČ
11. 03. 2026 11.20
Ja, izgleda zelo zaskrbljena, kaj več pa ni pričakovati.
Odgovori
0 0
duhccc
11. 03. 2026 11.20
in kaj je pricakovala itak dela naspametna dejanja in se usaja vse tja k ni treba in tala tuj denar ...in a bo kdaj odgovarjala za nespametna dejanja
Odgovori
+1
1 0
Big M
11. 03. 2026 11.20
👉🏼Imam en dober pregovor za vas prjatl'i in si ga zapomnite🤣: "Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle," prevod "Kamor hudič ne more, pošlje žensko" 😂. Kot ženska se popolnoma strinjam. Smo meli Merklovo, zdaj mamo to La√dro🤢
Odgovori
0 0
Big M
11. 03. 2026 11.20
☝🏼Poljski pregovor
Odgovori
0 0
Jezna lepookica
11. 03. 2026 11.19
Res Ursula?! Sj si tudi ti in tvoja prijateljica krivi za vse to.Podpora Ameriki, devanje denarja Ukrajini, zatiskanje oči red genocidom, prevalitev za krivdo Iranu....
Odgovori
+1
2 1
juventina10
11. 03. 2026 11.19
bo treba sprejet putinovo roko sprave?
Odgovori
+3
4 1
rok1211
11. 03. 2026 11.18
drži, samo je potrebno znatno povečati jedrske elektrarne, pred kratkim je nemška leva vlada celo zaprla vse, ki jih imajo..tako pač ne gre
Odgovori
+3
3 0
Renee Nicole Good v spomin
11. 03. 2026 11.18
je pa nagravžno kako tej desnicarji s vonderlajdro na čelu lažejo....obsojajo iranski režim- krulijo...Iran se BRANI pred zahodno agresijo...In Iran je napaden od zahoda... in isti desničarji za ukrajino krulijo diametralno nasprotno...in filajo ukrajino z vsem ...
Odgovori
+1
2 1
ligison
11. 03. 2026 11.17
Prihodki laynove 35tisoc plus ejrov. Danes si bog, jutri pa te ni več.
Odgovori
+2
2 0
ligison
11. 03. 2026 11.20
mesečno
Odgovori
0 0
Professor
11. 03. 2026 11.16
Aha, pa bi zaradi recesije in težkega življenja evropskih davkoplačevalcev, gospa podarila Zelenskemu še 90 milijard eur. To je zrelo za sodišče..
Odgovori
+8
8 0
Renee Nicole Good v spomin
11. 03. 2026 11.15
to je ta desna vonderlajdra ki pospešeno uničuje eu ...in s tem tudi Slovenijo...stotine miljard keša davkoplačevalcev eu je poslala kijevski naci hunti zelensski...dobesedno ukradla ljudem po eu...za nas pa ni keša...Nasprotno, tej desničarji nam kradejo in nas ožemajo...
Odgovori
+2
4 2
Heprk
11. 03. 2026 11.14
Ce se izvleces brez obsodbe bodi vesela, grobarka evrope.
Odgovori
+7
7 0
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
11. 03. 2026 11.14
Von der Leynova: Opažamo rast cen, ranljivi smo in odvisni.. Pa evo prosite Ukrajino kateri ste dali miljarde, naj pomagajo, da narod ne bo trpel...
Odgovori
+8
8 0
dober dan
11. 03. 2026 11.13
u, a lahko komentiramo kako nesposobna in pokvarjena je naša Evropa?
Odgovori
+7
7 0
boslo
11. 03. 2026 11.16
Politiki so pokvarjeni
Odgovori
+3
3 0
Con-vid 1984
11. 03. 2026 11.13
No ja, še dobr, da smo v dobrih odnosih z Rusijo 🤣🤣🤣
Odgovori
+4
5 1
Sil Ka 1
11. 03. 2026 11.13
Zaprli so jederske elektrarne, uvedli neke CO2 kupone, sedaj še podpisali sporazum z južno Ameriko za hrano. Nas pa pripravljajo na težke čase.
Odgovori
+5
5 0
vlahov
11. 03. 2026 11.13
Problae , da bodo tiskali eur je v vojni , ki jo podpirajo. Ukrajina naj se znajde sama.
Odgovori
+4
4 0
