Von der Leynova: Opažamo rast cen, ranljivi smo in odvisni

Von der Leyen je ob začetku osrednje razprave na plenarnem zasedanju parlamenta v Strasbourgu, ki je posvečena vojni na Bližnjem vzhodu, njenim posledicam in pripravam na prihajajoči vrh EU, ostro obsodila iranski režim in dejala, da si Iranci zaslužijo svobodo, dostojanstvo in pravico do odločanja o lastni prihodnosti.
V nagovoru se je sicer osredotočila zlasti na energetiko in težave, ki jih vojna na Bližnjem vzhodu povzroča na tem področju.
"Motnje v Perzijskem zalivu hitro vplivajo na cene povsod po svetu. Že zdaj opažamo rast cen. Dokler uvažamo znaten delež fosilnih goriv iz nestabilnih regij, smo ranljivi in odvisni," je dejala predsednica komisije.
Dodala je, da je dosedanjih deset dni vojne za evropske davkoplačevalce že povzročilo dodatne tri milijarde evrov stroškov.
"Dejstvo je, da imamo domače vire energije - obnovljive vire in jedrsko energijo. Njihove cene so v zadnjih 10 dneh ostale nespremenjene. Vendar pa nekateri v sedanji krizi trdijo, da bi morali opustiti našo dolgoročno strategijo in se celo vrniti k ruskim fosilnim gorivom. To bi bila strateška napaka. Postali bi bolj odvisni, bolj ranljivi in šibkejši. Zato moramo vztrajati pri naši dolgoročni strategiji," je dejala.
Poudarila je, da je treba posredovati in znižati stroške, ki jih prebivalci držav članic EU plačujejo za energijo, pri tem pa upoštevati štiri komponente, ki sestavljajo račune: Stroški energije same, ki predstavljajo večji del, stroški omrežja, stroški izpustov ter davki in dajatve.
Naštela je več možnih ukrepov na omenjenih štirih področjih, s katerimi bi lahko članice EU omejile naraščajoče stroške energije. Nekaj podobnih ukrepov je že v torek v Strasbourgu predstavil evropski komisar za energijo Dan Joergensen.
Von der Leyen je napovedala še, da bo Evropska komisija kmalu predstavila načrt "Ena Evropa, en trg", ki bo določil ključne zakonodajne ukrepe "z jasnimi časovnimi okviri in jasnimi cilji, da bodo izvedeni do konca leta 2027".
