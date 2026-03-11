Von der Leynova: Opažamo rast cen, ranljivi smo in odvisni

Von der Leyen je ob začetku osrednje razprave na plenarnem zasedanju parlamenta v Strasbourgu, ki je posvečena vojni na Bližnjem vzhodu, njenim posledicam in pripravam na prihajajoči vrh EU, ostro obsodila iranski režim in dejala, da si Iranci zaslužijo svobodo, dostojanstvo in pravico do odločanja o lastni prihodnosti.

V nagovoru se je sicer osredotočila zlasti na energetiko in težave, ki jih vojna na Bližnjem vzhodu povzroča na tem področju.

"Motnje v Perzijskem zalivu hitro vplivajo na cene povsod po svetu. Že zdaj opažamo rast cen. Dokler uvažamo znaten delež fosilnih goriv iz nestabilnih regij, smo ranljivi in odvisni," je dejala predsednica komisije.