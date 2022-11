Von der Leynova opozarja na oskrbo s plinom v letu 2023

Spomnila je, da je Rusija od začetka vojna dobave EU zmanjšala za 80 odstotkov, v osmih mesecih pa so unija in njene članice večino tega izpada uspele nadomestiti. Tako so države več kot podvojile uvoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) iz ZDA, z 22 na 48 milijard kubičnih metrov. Skladišča plina v EU so tako danes polna nekaj več kot 95-odstotno, v nekaterih državah celo skoraj 100-odstotno. Obenem se je poraba plina v EU po njenih besedah zmanjšala za 15 odstotkov, kolikor predvideva tudi evropska uredba o zmanjšanju porabe plina.

"Kako zelo so se nekateri bali redukcij in izpadov oskrbe z energijo, ko se je vojna začela. Ne samo, da se črni scenarij ni uresničil, temveč smo danes polno pripravljeni na zimo," je ugotavljala Ursula von der Leyen .

EU se po njenih zagotovilih pripravlja na izziv in od današnjega ukrepanja bo odvisno, ali bo povezava imela dovolj energije v 2023 in naprej. Predsednica Evropske komisije je pri tem izpostavila dve glavni področji delovanja. Eno je hitro in občutno povečanje rabe obnovljivih virov energije, tako za večjo neodvisnost pri energetski oskrbi kot za zeleni prehod. Pri tem je izpostavila, da so države EU skupno nazivno moč obnovljivih virov energije letos povečale za 50 gigavatov, kar je dvakrat toliko kot lani in največ v zgodovini unije.

"A lahko smo še hitrejši. Nešteto projektov čaka na odobritev," je ugotavljala. Evropska komisija je zato danes predstavila zakonodajni predlog za pospešitev uvajanja obnovljivih virov energije. Novi okvir naj bi odpravil nekatere ovire v zvezi z administrativnimi postopki za naložbe v obnovljive vire energije, ki so pogosto dolgotrajni in zapleteni.