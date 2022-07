Von der Leynova opozorila na možnost popolne ustavitve dobave ruskega plina

"Pripraviti se moramo na nadaljnje prekinitve oskrbe s plinom iz Rusije, celo na popolno ustavitev," je bila v nagovoru evropskim poslancem jasna Ursula von der Leyen, ki je spomnila, da se z delno ali popolno ustavitvijo plina iz Rusije že sooča 12 držav članic.

Obenem je napovedala, da bo komisija sredi tega meseca predstavila načrt ukrepanja EU za primer tovrstnih izrednih razmer. "Države članice že razpolagajo z nacionalnimi načrti ukrepov. To je dobro, a potrebujemo evropsko usklajevanje in skupno ukrepanje," je dejala.

Treba je zagotoviti, da se bo v primeru popolne ustavitve dobav iz Rusije plin, ki bo na razpolago, stekal tja, kjer ga bodo najbolj nujno potrebovali, je poudarila. "Poskrbeti moramo za evropsko solidarnost. Zaščititi moramo notranji trg in dobavne verige industrije," je izpostavila in spomnila na grenko lekcijo pandemije covida-19, kako nevarni so lahko egoizem, protekcionizem, zapiranje meja in prepovedovanje izvoza.

Zatrdila je še, da prizadevanja za iskanje novih zanesljivih dobaviteljev plina dobro napredujejo. Od marca se je tako uvoz utekočinjenega zemeljskega plina v Evropo iz drugih držav v primerjavi z letom pred tem povečal za 75 odstotkov, uvoz iz ZDA se je celo skoraj potrojil. Povprečen mesečni uvoz ruskega plina se je medtem v primerjavi z lanskim letom zmanjšal za tretjino.