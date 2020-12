Pogajanja o brexitu se nadaljujejo, a čas za sklenitev dogovora se izteka

"Naši pogajalci so v zadnjih dneh delali dan in noč. Kljub izčrpanosti po skoraj enem letu pogovorov in čeprav so bili že večkrat prekoračeni roki, oba misliva, da je odgovorno, da naredimo dodatno miljo," je povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen po pogovoru z britanskim premierjem Borisom Johnsonom . Pogovor je opisala kot konstruktiven in koristen.

Strani se že več mesecev pogajata o odnosih po britanskem izstopu iz EU - kljub temu, da je Velika Britanija uradno že 31. januarja zapustila Unijo, se bo dejanski brexit zgodil šele konec tega meseca, s tem ko se bo končalo 11-mesečno prehodno obdobje, Britanija pa bo zapustila tudi evropski notranji trg in carinsko unijo.

Čas za dogovor se tako dejansko izteka. Sporazum, če bo dosežen, je treba še ratificirati, preden se čez manj kot tri tedne izteče prehodno obdobje, v katerem je Otok še del evropskega notranjega trga in carinske unije. Ključna področja, na katerih ostajajo razlike, so ribištvo, enaki konkurenčni pogoji in upravljanje sporazuma.

Če ne pride do novega dogovora, se bo stanje povrnilo v razmerje, ki velja med katerima koli državama. To pomeni, da bodo trgovinski odnosi med EU in Združenim kraljestvom temeljili na pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO), kar pomeni carine, kvote in druge trgovinske ovire, ki jih v 47 letih britanskega članstva v Uniji ni bilo.