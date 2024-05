Von der Leynova poziva k obrambi evropskih vrednot pred skrajneži

Von der Leynova je bila kritična tudi do skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) in jo označila za "požigalca v evropski hiši". "AfD pred evropskimi volitvami dela propagando za Putina in vohuni za Kitajsko. AfD najprej razglablja o ljudeh in domovini, nato pa to domovino izdaja avtokratom. Sram bi jih moralo biti," je opozorila.