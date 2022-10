Von der Leynova preložila obisk Črne gore

Ursula Von der Leyen bi v Podgorici zaključila turnejo po državah Zahodnega Balkana, ki jo je začela v sredo v Skopju, nadaljevala nato v četrtek v Prištini in Tirani ter v petek v Sarajevu in Beogradu. Danes pa naj bi se v Podgorici srečala s predsednikom države Milom Đukanovićem in premierjem Dritanom Abazovićem.

Pogovori so bili namenjeni predvsem izrazu podpore črnogorski poti v EU, sicer pa naj bi se posvetili tudi drugim perečim temam, zlasti energetski krizi.