Von der Leynova pri Orbanu: Napredek je dosežen, vendar bo še treba delati

Vendar se je več držav, ki jih skrbijo posledice prekinitve uvoza ruske nafte, dogovoru zoperstavilo. Peščica vzhodnih držav EU je zaskrbljena, da jim embargo ne bo omogočil dovolj časa za prilagoditev, čeprav je komisija sporočila, da bosta Madžarska in Slovaška za tranzicijo imeli na voljo do konca leta 2023. Nato je Bruselj pristal na to, da bi se prehodno obdobje zanju izteklo šele konec leta 2024, a Madžarske tudi to ni zadovoljilo.

Zadnji krog pogajanj veleposlanikov držav članic pri EU je potekal v nedeljo, a niso dosegli preboja. Kdaj se bodo sestali naslednjič, še ni znano.