Von der Leynova pripravljena prilagoditi predlog dolgoročnega proračuna EU

Kot je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v nedeljo zapisala v pismu predsednici Evropskega parlamenta Roberti Metsola in danski premierki Mette Frederiksen, katere država trenutno predseduje Svetu EU, je komisija julija predlagala ambiciozen prihodnji večletni finančni okvir za ambiciozno Evropo, ki ji bo omogočil odziv na hitro spreminjajoči se svet.
Ob tem je v odzivu na kritike, ki prihajajo predvsem iz Evropskega parlamenta, predstavila možne prilagoditve skoraj 2000 milijard evrov vrednega predloga MFF.
Da bi zagotovili nadaljevanje naložb v podeželska območja, bi lahko v okviru nacionalno-regionalnih načrtov, na podlagi katerih bi članice po novem prejemale sredstva za kohezijo in kmetijsko politiko, določili delež, ki bi ga morale države nameniti podeželju, je zapisala. Delež bi po navedbah von der Leynove znašal najmanj 10 odstotkov, pri čemer bi šlo za dodatek k 300 milijardam evrov, ki so v osnovnem predlogu namenjeni za podporo evropskim kmetom.
Poleg tega bi lahko v predlog dodali varovalko, ki bi omogočila polno vključenost regionalnih oblasti v pripravo, izvajanje in ocenjevanje načrtov, vključno s skupno kmetijsko politiko.
Na področju kohezijske politike pa bi lahko medtem dodali varovalke, s katerimi bi zagotovili nadaljevanje naložb v regijah v prehodu in bolj razvitih regijah, je še zapisala predsednica komisije. Za manj razvite so sredstva - gre za 218 milijard evrov - zagotovljena že v osnovnem predlogu.
Za okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta in Sveta EU
Von der Leynova se je v pismu Metsoli in Frederiksnovi, s katerima je o predlogu MFF govorila prek videokonference, zavzela še za okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta in Sveta EU pri nadzoru nad porabo sredstev. "Zdaj imamo trdno razumevanje predlogov in jasno pot naprej," je po pogovorih na družbenem omrežju sporočila predsednica komisije.
Metsola pa je zapisala, da so v pismu predstavljeni predlogi "dober korak naprej" in da se bo postopek obravnave MFF nadaljeval. O tem bodo že v sredo evroposlanci s von der Leyen razpravljali na mini plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju.
Na komisiji so sicer pojasnili, da so predlogi namenjeni predvsem temu, da bi omogočili napredek v pogovorih o MFF. Ne nameravajo pa predstaviti novega oziroma dopolnjenega predloga dolgoročnega proračuna.
Predsednica komisije se je tako odzvala na pismo vodij političnih skupin Evropske ljudske stranke (EPP), socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew) in Zelenih, ki so konec oktobra izrazili nasprotovanje uvedbi nacionalno-regionalnih načrtov.
Zahtevali so ločitev kmetijske, kohezijske, notranje in drugih politik ter finančnih sredstev zanje, okrepljeno vlogo regij in lokalnih oblasti pri kohezijski politiki ter ohranitev enakih konkurenčnih pogojev za kmete v okviru skupne kmetijske politike. Med zahtevami je bila še vključitev Evropskega parlamenta v potrjevanje nacionalno-regionalnih načrtov držav članic.
Osrednja pogajanja o prihodnjem MFF sicer trenutno potekajo med državami članicami v Svetu, pri čemer pa po navedbah virov pri EU razpravljajo o podobnih predlogih, ki jih vključuje pismo von der Leyen. O predlogu MFF bodo prihodnji ponedeljek na zasedanju v Bruslju razpravljali tudi ministri za evropske zadeve držav članic.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.