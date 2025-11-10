Von der Leynova pripravljena prilagoditi predlog dolgoročnega proračuna EU

Potem ko so sredinske politične skupine Evropskega parlamenta zavrnile predlog dolgoročnega proračuna EU 2028-34 (MFF), je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila možne prilagoditve predloga. Te vključujejo dodatno varovalko za podporo podeželju, pa tudi večjo vlogo regij in Evropskega parlamenta.

Kot je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v nedeljo zapisala v pismu predsednici Evropskega parlamenta Roberti Metsola in danski premierki Mette Frederiksen, katere država trenutno predseduje Svetu EU, je komisija julija predlagala ambiciozen prihodnji večletni finančni okvir za ambiciozno Evropo, ki ji bo omogočil odziv na hitro spreminjajoči se svet. Ob tem je v odzivu na kritike, ki prihajajo predvsem iz Evropskega parlamenta, predstavila možne prilagoditve skoraj 2000 milijard evrov vrednega predloga MFF.

Da bi zagotovili nadaljevanje naložb v podeželska območja, bi lahko v okviru nacionalno-regionalnih načrtov, na podlagi katerih bi članice po novem prejemale sredstva za kohezijo in kmetijsko politiko, določili delež, ki bi ga morale države nameniti podeželju, je zapisala. Delež bi po navedbah von der Leynove znašal najmanj 10 odstotkov, pri čemer bi šlo za dodatek k 300 milijardam evrov, ki so v osnovnem predlogu namenjeni za podporo evropskim kmetom. Poleg tega bi lahko v predlog dodali varovalko, ki bi omogočila polno vključenost regionalnih oblasti v pripravo, izvajanje in ocenjevanje načrtov, vključno s skupno kmetijsko politiko. Na področju kohezijske politike pa bi lahko medtem dodali varovalke, s katerimi bi zagotovili nadaljevanje naložb v regijah v prehodu in bolj razvitih regijah, je še zapisala predsednica komisije. Za manj razvite so sredstva - gre za 218 milijard evrov - zagotovljena že v osnovnem predlogu.

Za okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta in Sveta EU

Von der Leynova se je v pismu Metsoli in Frederiksnovi, s katerima je o predlogu MFF govorila prek videokonference, zavzela še za okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta in Sveta EU pri nadzoru nad porabo sredstev. "Zdaj imamo trdno razumevanje predlogov in jasno pot naprej," je po pogovorih na družbenem omrežju sporočila predsednica komisije. Metsola pa je zapisala, da so v pismu predstavljeni predlogi "dober korak naprej" in da se bo postopek obravnave MFF nadaljeval. O tem bodo že v sredo evroposlanci s von der Leyen razpravljali na mini plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju.

