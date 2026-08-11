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Von der Leynova sprašuje: Kako naj poimenujem piščančka?

Bruselj, 11. 08. 2026 15.50 pred 24 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.V. STA
Kokoš in piščanca Ursule von der Leyen

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na Instagramu objavila video, v katerem je delila zgodbo o kokoški na družinski kmetiji, ki je posvojila dva piščančka. Ob tem je sledilce zaprosila, naj ji pomagajo najti ime zanju. V komentarjih so se pojavili šaljivi predlogi, nekdo je denimo predlagal Macron in Merkel.

Von der Leynova je na svojem profilu na Instagramu s svojimi sledilci danes delila zgodbo o kokoški Chickeletti in dveh ljubkih piščančkih na svoji kmetiji.

V videoposnetku razkrije, da Chickeletta na kmetiji ni imela lahkega življenja, saj se je večinoma držala zase, druge kokoši pa so jo ustrahovale.

Chickeletta je začela valiti, čeprav ni imela nobenega jajca. Obenem je na drugi kmetiji kokoš tri dni pred izvalitvijo zapustila svoja jajca, ki so jih dali v inkubator in izvalila sta se dva drobna piščančka. Dali so ju Chickeletti, ki ju je posvojila, s čimer so postali "ena srečna družina", je povedala von der Leynova.

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Vendar pa piščančka še nimata imena, zato je sledilce pozvala, naj ji pomagajo najti ime zanju. Ob tem je sicer priznala, da še ne vedo, katerega spola sta.

V komentarjih pod njeno objavo so sledili številni šaljivi predlogi, kot denimo Macron in Merkel, po francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu in nekdanji nemški kanclerki Angeli Merkel. Spet drugi so predlagali Henna in Alex, pri čemer Henna namiguje na nemško besedo Henne za kokoš, pa tudi Chickeletti in Chickelettus.

Nekdo je napisal, naj ju poimenuje Netanjahu in Trump. Med predlogi so se pojavili tudi Euro in Cent, Ceuta in Melilla, po španskih eksklavah v severni Afriki, ki sta bili nedavno v središču migrantske krize, ter Trump in Putin.

Kje je bil video posnet, iz objave ni razvidno. Vendar pa je znano, da von der Leynova počitnice in prosti čas, ko ne opravlja službenih dolžnosti na čelu Evropske komisije v Bruslju, običajno preživlja na družinskem posestvu blizu Hannovra v nemški zvezni deželi Spodnja Saška.

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KOMENTARJI4

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wsharky
11. 08. 2026 16.23
phaizer naj jo poimenuje
Odgovori
+1
1 0
Bananistanec
11. 08. 2026 16.15
V bistvu ime sploh ni važno, lahko pa bi se kaj naučila iz tega
Odgovori
0 0
Tami69
11. 08. 2026 16.12
Tak mu daj ime kot naša UKZ svojemu šimpanzu!
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0 0
Anion6anion
11. 08. 2026 16.10
Ta je mentalno popolnoma odpovedala ! In taki vodijo EU? Ni čudno da drvimo v prepad
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0 0
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