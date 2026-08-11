Von der Leynova sprašuje: Kako naj poimenujem piščančka?

Von der Leynova je na svojem profilu na Instagramu s svojimi sledilci danes delila zgodbo o kokoški Chickeletti in dveh ljubkih piščančkih na svoji kmetiji.

V videoposnetku razkrije, da Chickeletta na kmetiji ni imela lahkega življenja, saj se je večinoma držala zase, druge kokoši pa so jo ustrahovale.

Chickeletta je začela valiti, čeprav ni imela nobenega jajca. Obenem je na drugi kmetiji kokoš tri dni pred izvalitvijo zapustila svoja jajca, ki so jih dali v inkubator in izvalila sta se dva drobna piščančka. Dali so ju Chickeletti, ki ju je posvojila, s čimer so postali "ena srečna družina", je povedala von der Leynova.