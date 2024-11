Von der Leynova: Srbija spada v Evropsko unijo

"Seveda obstajajo stvari, ki jih Evropska unija zameri Srbiji, a je bila Ursula von der Leyen vedno pripravljena poslušati in slišati našo stran," je po srečanju s predsednico Evropske komisije danes dejal Vučić.

Poudaril je tudi, da Srbija pod njegovim vodstvom ne bo spreminjala svoje zunanje in notranje politike. "To pomeni, da je naša evropska pot in naše zavzemanje za evropsko Srbijo ključnega pomena za naš napredek ter da Srbija predano dela na tej poti in da upa na rezultate," je izpostavil. Kot je pojasnil, je predsednica komisije prosila Srbijo za večjo usklajenost z izjavami EU, pa tudi za usklajenost pri drugih vprašanjih.