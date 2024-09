Ursula von der Leyen bo predstavila predlog novega komisarskega kolegija

Ursula von der Leyen se bo ob 9. uri na povabilo predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola udeležila izrednega zasedanja konference predsednikov parlamenta, v kateri so Metsola in vodje političnih skupin. Predsednica parlamenta je nemško političarko povabila na pogovor o strukturi in portfeljih prihodnje komisije.

Še danes dopoldan pa bo von der Leyenova po besedah tiskovnega predstavnika Komisije Erica Mamerja medijem predstavila predlog svojega novega komisarskega kolegija. Tiskovna konferenca bo kmalu po njenem srečanju s predsedniki političnih skupin Evropskega parlamenta.