Von der Leynova v Skopju pozvala k sprejemu ustavnih sprememb

Predsednica Evropske komisije je v Skopju predstavila načrt za gospodarsko rast Zahodnega Balkana, o katerem je govorila že sredi meseca na vrhu berlinskega procesa v Tirani, njegov cilj pa je okrepitev gospodarstva držav Zahodnega Balkana v naslednjem desetletju. Pri tem je opozorila, da je gospodarstvo Severne Makedonije na 42 odstotkih povprečja držav EU in da ga je treba približati trgu EU.

"Odločitev je vaša in zares upam, da bodo vse stranke izkoristile ta trenutek in podprle ustavne spremembe," je po srečanju s Kovačevskim na skupni novinarski konferenci izjavila Ursula von on der Leyen. Ocenila je, da je Severna Makedonija v približevanju EU prišla že zelo daleč in da je na dobri poti, da se pridruži EU.

Kot je izpostavila Von der Leynova v Skopju, bo EU za reforme in naložbe v državah Zahodnega Balkana namenila šest milijard evrov, financiranje pa bo odvisno od uspešnega izvajanja reform.

Načrt za gospodarsko rast Zahodnega Balkana je sestavljen iz štirih stebrov. Namen prvega je zagotoviti boljši dostop šesterice zahodnobalkanskih držav do evropskega enotnega trga, drugi je tesnejše gospodarsko sodelovanje v regiji, tretji izvajanje reform, med njimi na področjih pravosodja, javnega naročanja in boja proti korupciji, četrti steber pa predstavljajo finančna sredstva EU za naložbe in reforme.

Von der Leynova, ki je turnejo v regiji začela v Skopju, se je že v nedeljo srečala z makedonskim predsednikom Stevom Pendarovskim, s katerim se je po navedbah iz predsednikovega urada pogovarjala o načrtu za gospodarsko rast in napredku Severne Makedonije kot države kandidatke. "Vesela sem, da sem začela svoj obisk Zahodnega Balkana v Skopju. Ko napredujete v reformah, se prebijate proti EU," je po srečanju s Pendarovskim sporočila v nedeljo na družbenem omrežju X.

Von der Leynova bo danes obiskala tudi Kosovo, do srede pa še Črno goro, Srbijo ter Bosno in Hercegovino. V vseh prestolnicah se bo predvidoma srečala s predsedniki in premierji držav.