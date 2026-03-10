Von der Leynova: Velika napaka je, da smo se obrnili od jedrske energije

Po besedah von der Leyen je vojna na Bližnjem vzhodu razkrila ranljivost Evrope in njeno odvisnost od fosilnih goriv. "Na področju fosilnih goriv smo popolnoma odvisni od dragega in nestanovitnega uvoza. Zaradi tega smo v strukturno slabšem položaju v primerjavi z drugimi regijami," je dejala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Dodala je, da ima Evropa trenutno na razpolago domače nizkoogljične vire energije - tako jedrsko energijo kot tudi obnovljive vire. "Ti lahko skupaj postanejo naše jamstvo za neodvisnost, varnost oskrbe in konkurenčnost," je ocenila. Ob tem je spomnila, da je leta 1990 tretjina evropske evropske električne energije prihajala iz jedrskih elektrarn, danes pa ta delež dosega le blizu 15 odstotkov.

Ursula von der Leyen FOTO: AP

Napovedala je tudi oblikovanje 200 milijonov evrov vredne sheme EU za podporo naložbam v jedrske tehnologije, sredstva zanjo pa bi prišla iz sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS). Evropska komisija namreč v prihodnjih letih cilja tudi na pospešitev uporabe malih modularnih reaktorjev. Po besedah von der Leyen nameravajo ustvariti tudi testna okolja za inovativne tehnologije in vzpostaviti sodelovanje z državami članicami pri uskladitvi standardov in poenostavitvi postopkov odobritve. Prizadevali si bodo tudi za okrepitev industrijskega sodelovanja za razvoj evropskih vrednostnih verig na področju jedrskega goriva in sorodnih tehnologij. Da je jedrska energija z dekarbonizacijo in ogljično nevtralnostjo ključnega pomena za pridobitev neodvisnosti in energetske suverenosti, je v nagovoru poudaril tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. "To lahko vidimo v našem trenutnem geopolitičnem kontekstu: ko smo preveč odvisni od ogljikovodikov, lahko postanejo orodje pritiska ali celo destabilizacije," je dejal v luči trenutnih vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu. Po nesreči v Fukushimi na Japonskem leta 2011 so se tudi v Evropi okrepili strahovi glede morebitnih posledic uporabe jedrske energije v energetske namene. Vse večji poudarek na energetski suverenosti in iskanju nizkoogljičnih virov energije za boj proti podnebnemu segrevanju pa je v mednarodnem okolju v zadnjih letih spet obudil zanimanje za jedrsko energijo.

Jedrska elektrarna Fukušima - Daiči FOTO: AP