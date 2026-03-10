Naslovnica
Tujina

Von der Leynova: Velika napaka je, da smo se obrnili od jedrske energije

Bruselj, 10. 03. 2026 15.13 pred 1 uro 3 min branja 45

Avtor:
N.V. STA
Jedrska energija - 3

Za Evropo je bila strateška napaka, da se je obrnila stran od uporabe jedrske energije, ki predstavlja zanesljiv in cenovno dostopen vir energije, je na vrhu o jedrski energiji v Parizu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je oblikovanje 200 milijonov evrov vredne sheme EU za podporo naložbam v jedrske tehnologije.

Po besedah von der Leyen je vojna na Bližnjem vzhodu razkrila ranljivost Evrope in njeno odvisnost od fosilnih goriv. "Na področju fosilnih goriv smo popolnoma odvisni od dragega in nestanovitnega uvoza. Zaradi tega smo v strukturno slabšem položaju v primerjavi z drugimi regijami," je dejala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Dodala je, da ima Evropa trenutno na razpolago domače nizkoogljične vire energije - tako jedrsko energijo kot tudi obnovljive vire. "Ti lahko skupaj postanejo naše jamstvo za neodvisnost, varnost oskrbe in konkurenčnost," je ocenila.

Ob tem je spomnila, da je leta 1990 tretjina evropske evropske električne energije prihajala iz jedrskih elektrarn, danes pa ta delež dosega le blizu 15 odstotkov.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
FOTO: AP

Napovedala je tudi oblikovanje 200 milijonov evrov vredne sheme EU za podporo naložbam v jedrske tehnologije, sredstva zanjo pa bi prišla iz sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS). Evropska komisija namreč v prihodnjih letih cilja tudi na pospešitev uporabe malih modularnih reaktorjev.

Po besedah von der Leyen nameravajo ustvariti tudi testna okolja za inovativne tehnologije in vzpostaviti sodelovanje z državami članicami pri uskladitvi standardov in poenostavitvi postopkov odobritve. Prizadevali si bodo tudi za okrepitev industrijskega sodelovanja za razvoj evropskih vrednostnih verig na področju jedrskega goriva in sorodnih tehnologij.

Da je jedrska energija z dekarbonizacijo in ogljično nevtralnostjo ključnega pomena za pridobitev neodvisnosti in energetske suverenosti, je v nagovoru poudaril tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

"To lahko vidimo v našem trenutnem geopolitičnem kontekstu: ko smo preveč odvisni od ogljikovodikov, lahko postanejo orodje pritiska ali celo destabilizacije," je dejal v luči trenutnih vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu.

Po nesreči v Fukushimi na Japonskem leta 2011 so se tudi v Evropi okrepili strahovi glede morebitnih posledic uporabe jedrske energije v energetske namene. Vse večji poudarek na energetski suverenosti in iskanju nizkoogljičnih virov energije za boj proti podnebnemu segrevanju pa je v mednarodnem okolju v zadnjih letih spet obudil zanimanje za jedrsko energijo.

Jedrska elektrarna Fukušima - Daiči
Jedrska elektrarna Fukušima - Daiči
FOTO: AP

S pomočjo jedrske energije je trenutno proizvedenih okoli devet odstotkov električne energije na svetu. Po podatkih Svetovnega jedrskega združenja je v približno 30 državah delujočih okoli 440 reaktorjev.

Začetek energetskega vrha sta danes na kratko prekinila tudi dva aktivista nevladne organizacije Greenpeace, ki sta vdrla na oder, ko je Macron pozdravil udeležence, ter razgrnila transparent z napisom Jedrska energija spodbuja rusko vojno.

Greenpeace Francijo obtožuje, da kljub ruski invaziji na Ukrajino, ki traja že peto leto, vzdržuje vezi z rusko državno korporacijo Rosatom s sedežem v Moskvi, specializirano za jedrsko energijo in visokotehnološke izdelke, v katero je vključenih več kot 350 podjetij, vključno z znanstvenoraziskovalnimi organizacijami.

Leta 2018 je namreč francoska družba EDF s Rosatomovo hčerinsko družbo Tenex podpisala večmilijonski posel za pošiljanje predelanega urana iz francoskih jedrskih elektrarn v Rusijo na predelavo in ponovno obogatitev, preden se ga ponovno uporabi v proizvodnji energije.

"Ta globalni vrh o jedrski energiji je popolnoma odmaknjen od trenutnih svetovnih razmer, tako glede geopolitičnih napetosti in oboroženih konfliktov kot tudi v kontekstu boja proti podnebnim spremembam," so sporočili iz organizacije Greenpeace.

jedrska tehnologija ursula von der leyen eu jedrska elektrarna

KOMENTARJI45

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Endless
10. 03. 2026 16.43
Ta ženska je največja napaka v zgodovini Evrope. Zaradi nje smo tehnološko zaostali in vprašanje kdaj bomo to nadoknadili, če bomo. Prvo rabimo pametne in demokratično izvoljene ljudi na čelu in ne diktatorje !!
Odgovori
0 0
dante_
10. 03. 2026 16.42
Saj to nas je dosti vedelo že v začetkom, samo bruseljski uradniki ne, vsaj večina ne. V propad nas bodo peljali ti zeleni ludisti , pevski, NVO-ji in podobni....
Odgovori
+1
1 0
Maribor?an 1
10. 03. 2026 16.37
Kako pa boš živela od deteljice
Odgovori
+1
1 0
Rudi Dolenc
10. 03. 2026 16.32
največji absur je ta, da se o Nemčija , Francija pri Rusiji izpogajala, dobavo cenejših naftnih derivatov in plina, mu Butalci pa smo skakali okoli Zelenskega se bomo pa obrisali pod nosom, vsaj tiho bi bili, enkrat hlapci vedno hlapci
Odgovori
+3
3 0
Lens
10. 03. 2026 16.30
Dolgo ste rabili.... žalostno.
Odgovori
+3
3 0
Zrcalo
10. 03. 2026 16.30
Komentar na to kar pravi von der Leyen: 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Odgovori
+5
5 0
NeXadileC
10. 03. 2026 16.30
Z jedrsko energijo smo v neki nevarnosti. Brez nje smo gotofi.
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
10. 03. 2026 16.26
Če nam, EU, Volidimir vrne vse, kar smo mu podarili, bomo imeli za enih 10 do 15 nukleark.
Odgovori
+2
2 0
Spectator936
10. 03. 2026 16.26
Aja, res? Kdo bi si mislil. Kdaj boste pa priznali, da je bila napaka zavrnitev zastonjskih ruskih energentov?
Odgovori
+5
5 0
medvedJEkriv
10. 03. 2026 16.24
prej pa tulili, kaj vse je narobe, koza....
Odgovori
+9
9 0
veneti
10. 03. 2026 16.22
Velika napaka je da te še nismo zaprli. V pm od kdaj je EU diktatura. Kdo je volil to pošast?
Odgovori
+9
9 0
NeXadileC
10. 03. 2026 16.22
Ona je bila nemška obrambna ministrica, pa so bili srečni, ko so se je rešili.
Odgovori
+6
6 0
Un71
10. 03. 2026 16.21
A bejž.... A napaka je bila? Kdo pa je evropi poleg poceni nafte in plina dobavljajl tudi uran? In američanom ter ostalim? Zakaj je padel Niger iz francoskih rok? Glupani evropski...
Odgovori
+5
5 0
slayer2
10. 03. 2026 16.20
Sedaj,ko ji gori pod nogami, pa obrača retoriko,mars!!!
Odgovori
+12
12 0
NeXadileC
10. 03. 2026 16.23
Nekaj drugega je v ozadju. To kar naklada, nima nobene vrednosti.
Odgovori
+0
1 1
Anion6anion
10. 03. 2026 16.18
Laydra bo v naslednjih dneh poklicala Putina za pomoč z oskrbo z nafto in plinom
Odgovori
+8
8 0
Anion6anion
10. 03. 2026 16.17
Končno je spoznala da je zelena agenda nekaj neizvedljive ga
Odgovori
+9
9 0
Justice4all
10. 03. 2026 16.17
Komedija nesposobnih lunatikov iz bruslja kateri živijo v svojem mehurčku sponsorizirani od neokonov in zionistov...Draga lajna,jedrske elektrarne ne postaviš od danes na jutri,kakor tudi omrežja ne,kakor tudi sprememba vseh zakonov ni enostavna ,pa tudi zelenih ne boš prepričala...To je tvoj blef katerega si vtakni...
Odgovori
+6
6 0
El pi5tolero
10. 03. 2026 16.15
Jp, tumpretina je reku da smo stupid pipl! Pa se kako prav je mel! Lol
Odgovori
+5
5 0
300 let do specialista
10. 03. 2026 16.15
"Merz ne vidi načrta hitrega končanja vojne v Iranu" klasika, tudi za Usrajino ga ne vidi, ker jo mora podpihovat kot njegovi dediji.
Odgovori
+6
6 0
ap100
10. 03. 2026 16.15
baje je v rudniku žirovski vrh možno proizvesti še 17000 ton rumene pogače - a gremo ?
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
