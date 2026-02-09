Nove informacije: Vonnova z zlomljeno stegnenico

Američanko so po padcu s helikopterjem najprej odpeljali v bolnišnico v Cortini, nato pa se je ameriška ekipa po priporočilih regionalne zdravstvene službe odločila, da Vonnovo premestijo v Trbiž predvsem zaradi specifičnega strokovnega znanja, ki ga nudi bolnišnica Ca' Foncello.

V Trbižu je Vonnova že prestala operaciji zlomljene stegnenice z zunanjo fiksacijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Gre sicer za kirurški poseg in minimalno invazivno metodo za stabilizacijo zlomov in obvladovanje kompleksnih poškodb mehkih tkiv. Američanka je na smuku namreč nastopila s strganimi sprednjimi križnimi vezmi v levem kolenu, torej na isti nogi, kjer je zdaj utrpela še zlom.