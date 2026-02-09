Naslovnica
Zimski športi

Nove informacije: Vonnova z zlomljeno stegnenico

Trbiž, 09. 02. 2026 16.21 pred 30 minutami 1 min branja 7

Avtor:
N.L.
Lindsey Vonn na nosilih ob prihodu v Trbiž, kjer so jo zaščitili pred očmi javnosti.

Po grozovitem padcu ameriške smučarke Lindsey Vonn na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo je 41-letna Američanka v Trbižu že prestala dve operaciji. Kot poročajo italijanski mediji, je utrpela zlom stegnenice na levi nogi.

Bolnišnica v Trbižu, kjer se zdravi Lindsey Vonn
Bolnišnica v Trbižu, kjer se zdravi Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia

Američanko so po padcu s helikopterjem najprej odpeljali v bolnišnico v Cortini, nato pa se je ameriška ekipa po priporočilih regionalne zdravstvene službe odločila, da Vonnovo premestijo v Trbiž predvsem zaradi specifičnega strokovnega znanja, ki ga nudi bolnišnica Ca' Foncello.

V Trbižu je Vonnova že prestala operaciji zlomljene stegnenice z zunanjo fiksacijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Gre sicer za kirurški poseg in minimalno invazivno metodo za stabilizacijo zlomov in obvladovanje kompleksnih poškodb mehkih tkiv. Američanka je na smuku namreč nastopila s strganimi sprednjimi križnimi vezmi v levem kolenu, torej na isti nogi, kjer je zdaj utrpela še zlom.

Lindsey Vonn na nosilih ob prihodu v Trbiž, kjer so jo zaščitili pred očmi javnosti.
Lindsey Vonn na nosilih ob prihodu v Trbiž, kjer so jo zaščitili pred očmi javnosti.
FOTO: Profimedia

Iz bolnišnice Ca' Foncello so že v nedeljo sporočili, da Vonnovo nadzirajo na oddelku za intenzivno nego, kjer ima več zasebnosti. Tudi ko so Američanko s helikopterjem prepeljali v Trbiž, je zdravstveno osebje premik 41-letnice iz helikopterja v reševalno vozilo zakrilo z rjuhami.

Vonn je na nedeljskem smuku po približno 12 sekundah vožnje z roko zajela ob vratca, izgubila ravnotežje in pri visoki hitrosti padla ter obležala v bolečinah.

Vonnova je po 12 sekundah smuka z roko zajela ob vratca, nato jo je obrnilo in padec je bil neizogiben.
Vonnova je po 12 sekundah smuka z roko zajela ob vratca, nato jo je obrnilo in padec je bil neizogiben.
FOTO: Profimedia

Naslov olimpijske prvakinje v smuku je osvojila Američanka Breezy Johnson, srebrna je bila Nemka Emma Aicher, Italijanka Sofia Goggia pa bronasta. Ilka Štuhec je končala na 14. mestu.

Ko je uspeh pomembnejši od zdravja
lindsey vonn olimpijske igre smučanje smuk

Neja Dvornik prihodnji mesec že na smučeh?

