Nove informacije: Vonnova z zlomljeno stegnenico

Američanko so po padcu s helikopterjem najprej odpeljali v bolnišnico v Cortini, nato pa se je ameriška ekipa po priporočilih regionalne zdravstvene službe odločila, da Vonnovo premestijo v Trbiž predvsem zaradi specifičnega strokovnega znanja, ki ga nudi bolnišnica Ca' Foncello.
V Trbižu je Vonnova že prestala operaciji zlomljene stegnenice z zunanjo fiksacijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
Gre sicer za kirurški poseg in minimalno invazivno metodo za stabilizacijo zlomov in obvladovanje kompleksnih poškodb mehkih tkiv. Američanka je na smuku namreč nastopila s strganimi sprednjimi križnimi vezmi v levem kolenu, torej na isti nogi, kjer je zdaj utrpela še zlom.
Iz bolnišnice Ca' Foncello so že v nedeljo sporočili, da Vonnovo nadzirajo na oddelku za intenzivno nego, kjer ima več zasebnosti. Tudi ko so Američanko s helikopterjem prepeljali v Trbiž, je zdravstveno osebje premik 41-letnice iz helikopterja v reševalno vozilo zakrilo z rjuhami.
Vonn je na nedeljskem smuku po približno 12 sekundah vožnje z roko zajela ob vratca, izgubila ravnotežje in pri visoki hitrosti padla ter obležala v bolečinah.
Naslov olimpijske prvakinje v smuku je osvojila Američanka Breezy Johnson, srebrna je bila Nemka Emma Aicher, Italijanka Sofia Goggia pa bronasta. Ilka Štuhec je končala na 14. mestu.
