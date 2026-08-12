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Vozijo le 30 km/h, a kazni izdajajo s svetlobno hitrostjo

Zagreb, 12. 08. 2026 19.06 pred 7 urami 2 min branja 18

Avtor:
Melita Stolnik
Zagrebški redarji

Po zagrebških ulicah krožijo nekoliko nenavadna vozila – strah in trepet tistih, ki se izogibajo plačilu parkirnine. Gre za šest posebnih avtomobilov mestnih redarjev, ki so med drugim opremljena s kamerami. Z njihovo pomočjo so lani redarji izdali 720 tisoč glob zaradi neplačila parkirnine, letos pa že skoraj pol milijona. Redarji lahko z avtomobili vsako ulico večkrat preverijo, v povprečju tako z enim vozilom dnevno preverijo tudi do dva tisoč parkiranih avtomobilov.

Šest vozil javnega podjetja Zagrebški holding, ki se po hrvaški prestolnici vozijo po polžje, zadnje čase vzbuja zanimanje javnosti, pa tudi nejevoljo marsikaterega voznika.

"Avto lahko vozi s hitrostjo do 40 kilometrov na uro, ker do te hitrosti kamere omogočajo normalno skeniranje in pravilno delujejo. Torej je povprečna hitrost med 30 in 35 kilometri na uro," razloži redar voznik.

Vsako vozilo ima vgrajenih šest kamer, informacijski sistem in modem, ki je povezan s satelitom. Vsako javno parkirno mesto v Zagrebu pa je označeno z GPRS – mobilno podatkovno storitvijo.

"Kamere preberejo registrske tablice, preverijo, kje se vozilo nahaja, in vse to pošljejo v sistem. Če ste kupili parkirni listek, je vse v redu. Če ga niste, bo kazen prišla neposredno na vaš domači naslov," je povedala tiskovna predstavnica Zagrebškega holdinga Dubravka Grubišić.

Na tak način mesto Zagreb nadzira plačevanje parkirnine že dve leti.

"V prvem krogu skenira vozila, po 10 do 15 minutah pa šele v drugem krogu lahko nekoga oglobi," dodaja voznik.

Vendar voznik – mestni redar – ne ve, koga je njegovo vozilo oglobilo, saj sistem samostojno beleži, obdeluje in posreduje podatke naprej. In zdi se, da uspešno za – mestni proračun, seveda.

"V eni uri lahko preveri 1600 vozil. V povprečju v enem dnevu eno vozilo v dveh izmenah izda med 170 in 200 glob," zaključuje Grubišićeva.

Vsi tako imenovani avtomobili za skeniranje so v pogonu 16 ur na dan. Letos pa so zaradi neplačila parkirnine izdali že za skoraj 500 tisoč evrov glob.

Zagreb parkiranje mestno redarstvo kamere globa

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KOMENTARJI18

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricinus
12. 08. 2026 21.59
Tesla še tega ne rabi, se kar samoprijavi in kar sam nakaže kazen
Odgovori
0 0
a res1
12. 08. 2026 21.58
Pri nas po AC greš pa koliko hočeš. Ne vzamejo vozniške, le 1200eu kazni pa 9 točk za tekmovanje.
Odgovori
0 0
tornadotex
12. 08. 2026 21.49
Zakaj to omenjate...Šerif si že mane roke...
Odgovori
+3
3 0
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2026 21.40
Zagrebčani full veseli.
Odgovori
+3
3 0
Petur
12. 08. 2026 21.29
politikantarski teror nad prebivalstvom..pohlep ,županska šla po denarju...
Odgovori
+0
2 2
nejokci
12. 08. 2026 21.19
720tisoc evrov glob ne pa 720tisoc glob...novinarji so šolani baje
Odgovori
+4
4 0
Morgoth
12. 08. 2026 21.34
Fdv ni faks!
Odgovori
-1
2 3
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2026 21.45
Vprašaj svojga Jajčka ali pa Žana, ali je FDV faks! To pišeš na svojo roko brez listka v keudru?
Odgovori
+3
3 0
štrekeljc
12. 08. 2026 21.53
Morgoth, Janša de diplomiral na FDV!
Odgovori
0 0
Rock8
12. 08. 2026 21.09
Banda inkasantska.represija.
Odgovori
+2
4 2
ReAnDa
12. 08. 2026 21.02
Red je red.
Odgovori
+1
2 1
Aijn Prenn
12. 08. 2026 21.12
Tule ne gre za red, ampak za pobiranje denarja.
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
12. 08. 2026 20.28
Levi???
Odgovori
-4
1 5
bodi
12. 08. 2026 20.28
sedaj lahko pričakujemo po volitvah še našega župana da bo nabavil tako vozilo ,živel nadzor in teroriziranje občanov
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+0
4 4
Kimberley Echo
12. 08. 2026 20.49
Zakaj teroriziranje, imaš težave držati se pravil?
Odgovori
+2
3 1
NeXadileC
12. 08. 2026 20.14
Danes tablice, jutri vaši obrazi, izrazi na obrazih, način hoje, ki je individualen, tako kot prstni odtis, srčni utrip (tako so iz vesolja našli pilota v Iranu), in podobno. Kdo bo nervozen ali kako drugače odstopal, bo preverjan.
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+3
8 5
forexxx
12. 08. 2026 21.01
Bo treba v gore živet, imeti kure in ovce.
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+2
2 0
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