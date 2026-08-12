Vozijo le 30 km/h, a kazni izdajajo s svetlobno hitrostjo

Šest vozil javnega podjetja Zagrebški holding, ki se po hrvaški prestolnici vozijo po polžje, zadnje čase vzbuja zanimanje javnosti, pa tudi nejevoljo marsikaterega voznika.

"Avto lahko vozi s hitrostjo do 40 kilometrov na uro, ker do te hitrosti kamere omogočajo normalno skeniranje in pravilno delujejo. Torej je povprečna hitrost med 30 in 35 kilometri na uro," razloži redar voznik.

Vsako vozilo ima vgrajenih šest kamer, informacijski sistem in modem, ki je povezan s satelitom. Vsako javno parkirno mesto v Zagrebu pa je označeno z GPRS – mobilno podatkovno storitvijo.

"Kamere preberejo registrske tablice, preverijo, kje se vozilo nahaja, in vse to pošljejo v sistem. Če ste kupili parkirni listek, je vse v redu. Če ga niste, bo kazen prišla neposredno na vaš domači naslov," je povedala tiskovna predstavnica Zagrebškega holdinga Dubravka Grubišić.

Na tak način mesto Zagreb nadzira plačevanje parkirnine že dve leti.

"V prvem krogu skenira vozila, po 10 do 15 minutah pa šele v drugem krogu lahko nekoga oglobi," dodaja voznik.

Vendar voznik – mestni redar – ne ve, koga je njegovo vozilo oglobilo, saj sistem samostojno beleži, obdeluje in posreduje podatke naprej. In zdi se, da uspešno za – mestni proračun, seveda.

"V eni uri lahko preveri 1600 vozil. V povprečju v enem dnevu eno vozilo v dveh izmenah izda med 170 in 200 glob," zaključuje Grubišićeva.

Vsi tako imenovani avtomobili za skeniranje so v pogonu 16 ur na dan. Letos pa so zaradi neplačila parkirnine izdali že za skoraj 500 tisoč evrov glob.