Vozil po kolesarski stezi, povozil stopalo kolesarja, potem namerno zapeljal vanj

Incident se je zgodil v torek ob 17.45 na Boulevard Malesherbes v Parizu. V avtomobilu je bila takrat tudi voznikova mladoletna hči. Tožilstvo je sporočilo, da se je žrtev v sredo vračala iz službe, ko je voznik, ki je hotel prehiteti promet, vozil 200 metrov po kolesarski stezi in pri tem povozil stopalo kolesarja. Kolesar je, da bi opozoril voznika avtomobila, udaril po pokrovu motorja, ki se je sprva umaknil in osvobodil njegovo nogo. Kolesar je nato odvrgel svoje kolo in se premaknil ter s kretnjo pokazal nezadovoljstvo nad tem, kaj se je zgodilo. Voznik avtomobila se je zato razjezil in nato v jezi kolesa obrnil proti pešcu ter odpeljal naprej v njegovo smer. Obdukcija kolesarja je potrdila, da ga je vozilo povozilo.

Voznik vozila je policiji povedal, da je kolesar umrl, ker se je nerodno gibal.

Jeanne d'Hauteserre, županja 8. okrožja, je incident opisala kot izjemno nasilen in dodala, da so bile priče, ko je nekaj časa zatem prispela na kraj dogodka, še vedno v šoku. Francoska kolesarska zveza je po smrti kolesarja za danes pozvala k protestom po vsej državi. Pred mestnimi hišami popoldne napovedujejo zbore z minuto molka, je poročala STA. "Ne moremo več dopuščati takšne trivializacije nasilja na cestah. Tako kot vsi drugi udeleženci v prometu imajo tudi kolesarji in pešci, ki izberejo trajnostne in okolju prijazne načine prevoza, temeljno pravico do varnosti," je v izjavi zapisala kolesarska zveza. V prestolnici napovedujejo zbor protestnikov na Trgu republike od 17. ure dalje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.