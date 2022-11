Vozil prehitro, prevrnil tovornjak s pivom: domačini hiteli odnašati tovor

Na cesti na jugu Mehike, med krajema Frontera in Villahermosa, se je 31. oktobra zgodila prometna nesreča tovornjaka, ki je prevažal pivo.

Kot so povedale priče, je voznik vozil prehitro, zaradi česar je izgubil oblast nad vozilom. Ena prikolica se je prevrnila, druga pa je bila nagnjena. V le nekaj minutah je na kraj nesreče prihitela množica ljudi, odprla vrata prikolice in iz nje začela krasti pivo.

Po družbenih omrežjih so zaokrožili videoposnetki, iz katerih je razvidno, da je vozilo v nekaj minutah obkrožilo okoli sto ljudi. Nekaj se jih je povzpelo v tovornjak in tistim, ki so čakali zunaj, podajalo zaboje piva. Alkohol so s kraja odnašali peš, z motorji, avtomobili in taksiji.