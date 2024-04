Neobičajna kombinacija: vozil traktor z razpadajočo prikolico

Nevarno, hitro in precej nezanesljivo je star traktor z razpadajočo prikolico vozil po cesti v Nemčiji, zato so drugi udeleženci v prometu poklicali policijo in voznika prijavili, poročajo nemški mediji.

A ko je policijska patrulja prispela, jih je stanje vozila presenetilo. Pnevmatike na prikolici so bile močno obrabljene, nekatere so celo manjkale, luči so le delno delovale, prav tako tudi zavore.

Vozilo ob tem ni bilo zavarovano in registrirano. 48-letnemu vozniku so policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo, ugotovili pa so tudi, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja.