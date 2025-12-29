Vozila izginila pod snežno odejo, ljudje kopljejo 'rove' do svojih domov

Kot je razvidno na družbenih omrežjih, je najhuje v priljubljenem smučarskem središču Prato Nevoso, ki se nahaja na nadmorski višini 1.480 metrov - tam naj bi zapadlo več kot tri metre snega, poroča Corriere TV. Po navedbah lokalnih medijev so vozila, parkirana pred stanovanjskimi hišami, povsem izginila pod snežno odejo.
Mnogi prebivalci so se znašli v nepričakovani situaciji, saj so si morali do vhodov v svoje domove prekopati poti v obliki snežnih rovov.
Medtem ko se domačini in obiskovalci trudijo prikopati do svojih domov in vozil, pa je osebje na smučiščih povsem zaposleno z zagotavljanjem varnosti in odstranjevanjem snega. Pristojne službe so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti snežnih plazov.
