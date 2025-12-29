Vozila izginila pod snežno odejo, ljudje kopljejo 'rove' do svojih domov

Kot je razvidno na družbenih omrežjih, je najhuje v priljubljenem smučarskem središču Prato Nevoso, ki se nahaja na nadmorski višini 1.480 metrov - tam naj bi zapadlo več kot tri metre snega, poroča Corriere TV. Po navedbah lokalnih medijev so vozila, parkirana pred stanovanjskimi hišami, povsem izginila pod snežno odejo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Mnogi prebivalci so se znašli v nepričakovani situaciji, saj so si morali do vhodov v svoje domove prekopati poti v obliki snežnih rovov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke