Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vozila izginila pod snežno odejo, ljudje kopljejo 'rove' do svojih domov

Prato Nevoso, 29. 12. 2025 07.51 pred 21 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Zasneženi domovi v Italiji

Močno sneženje v Italiji je v zadnjih 48 urah povsem ohromilo območje Primorskih Alp, od koder prihajajo osupljivi in hkrati nekoliko strašljivi prizori. Vozila je popolnoma prekril sneg, oblasti pa svarijo pred nevarnostjo plazov.

Kot je razvidno na družbenih omrežjih, je najhuje v priljubljenem smučarskem središču Prato Nevoso, ki se nahaja na nadmorski višini 1.480 metrov - tam naj bi zapadlo več kot tri metre snega, poroča Corriere TV. Po navedbah lokalnih medijev so vozila, parkirana pred stanovanjskimi hišami, povsem izginila pod snežno odejo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mnogi prebivalci so se znašli v nepričakovani situaciji, saj so si morali do vhodov v svoje domove prekopati poti v obliki snežnih rovov. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem ko se domačini in obiskovalci trudijo prikopati do svojih domov in vozil, pa je osebje na smučiščih povsem zaposleno z zagotavljanjem varnosti in odstranjevanjem snega. Pristojne službe so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti snežnih plazov.

sneg italija prato nevoso plazovi

Žalostna najdba po brodolomu trenerjevega čolna

Ognjemet in srca za Kurtija sredi Prištine

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
UnknownIdentity
29. 12. 2025 08.47
Pr nam ga pa nazalost niti za vzorc ni.
Odgovori
0 0
Bananistanec
29. 12. 2025 08.46
Da se vsaj ve po čemu je kraj dobil ime
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
zadovoljna
Portal
Krute besede učiteljice, ki so jo zaznamovale
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?
Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
6 najpogostejših vzrokov za požar v stanovanju
6 najpogostejših vzrokov za požar v stanovanju
okusno
Portal
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425