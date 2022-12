'Vozilo je obkolila sovražna množica, ubit je bil eden od naših pripadnikov'

Irski pripadnik modrih čelad v Libanonu je umrl, še trije so bili ranjeni v strelskem napadu na konvoj dveh oklepnih vozil na jugu države. Irski vojak je bil razglašen za mrtvega ob prihodu v bolnišnico, enega od njegovih kolegov pa so operirali in je v kritičnem stanju, so sporočili iz irske vojske.

icon-expand V Libanonu je umrl irski pripadnik modrih čelad (fotografija je simbolična). FOTO: Reuters Po strelskem napadu so v bolnišnico blizu kraja Sidon, okoli 43 kilometrov južno od Bejruta prepeljali še irska vojaka, ki sta utrpela lažje poškodbe. Preostali štirje, ki so bili del konvoja irskih sil, pa niso bili ranjeni, poročajo tuje agencije. Sožalje ob smrti pripadnika modrih čelad je bližnjim že izrazil predsednik Irske Michael D. Higgins. Sožalje družini, prijateljem in kolegom pokojnega so izrazili tudi pri misiji ZN v Libanonu Unifil. V izjavi za javnost so ob tem poudarili, da so informacije o incidentu zaenkrat pomanjkljive. Irski zunanji minister Simon Coveney je dejal, da se je nesreča zgodila, ko sta bila voznika na standardni vožnji z območja delovanja Začasnih sil Združenih narodov v Libanonu (UNIFIL) na jugu Libanona v Bejrut. Incident se je zgodil na območju vasi Sarafand. "Oklepni vozili sta se ločili. Eno od njiju je obkolila sovražna množica in v streljanju je bil ubit eden od naših pripadnikov mirovnih sil," pravi Coveney. Druga dva vojaka v vozilu naj bi bila lažje poškodovana, preostali štirje vojaki iz drugega vozila pa so ostali nepoškodovani. Od decembra 2006 del misije tudi Slovenija Po zadnjih dostopnih podatkih na spletni strani Slovenske vojske v misiji ZN v Libanonu z enim pripadnikom sodelujejo tudi slovenske oborožene sile. Slovenija je del misije od decembra 2006. Združeni narodi so Unifil sicer ustanovili leta 1978, ko naj bi v okviru misije nadzorovali umik izraelskih oboroženih sil iz Libanona in premirje med državama. Leta 2018 je bila tarča dveh napadov v Libanonu tudi patrulja Slovenske vojske, pri čemer pa ni bilo žrtev. PREBERI ŠE Peklenska patrulja slovenskih vojakov v Libanonu