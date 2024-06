Vozilo nove mehiške predsednice naj bi povzročilo nesrečo s smrtnim izidom

Sheinbaumova se je peljala v vozilu precej zadaj, ki v nesrečo ni bil vpleten in tudi ni bila poškodovana. Se je pa njeno vozilo ustavilo na kraju, da je lahko izstopila in preverila, kako je s poškodovanci, ki so jih oskrbele reševalne ekipe, so sporočili iz njenega kabineta.

Več članov njenega osebja je v nesreči utrpelo poškodbe.

"Globoko obžalujemo, da je oseba v drugem vozilu umrla," so še zapisali v izjavi.

Vzrok nesreče še ni znan, je pa župan občine Monclova Mario Davila v videoposnetku razkril, da je kombi, ki je spremljal Sheinbaumovo, vozil s preveliko hitrostjo.