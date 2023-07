Vozilo trčilo v dekliško šolo: deklica umrla, osem ljudi je ranjenih

Britanska policija je sporočila, da je po trčenju osebnega vozila v zasebno dekliško šolo v Wimbledonu umrla ena oseba, poškodovanih je še šest otrok in dva odrasla. V šoli se izobražujejo dekleta, stara med štiri in 11 let.

Na prizorišču hude nesreče so bili reševalci, gasilci in policisti. Oblasti javnost pozivajo, naj se območju izogibajo. Prav tako je bilo na kraju tudi letalsko reševalno vozilo, zdravniki iz ruševin "še vedno skušajo dobiti poškodovane osebe", lokalne medije povzema BBC.