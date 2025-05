Počutila se je ogroženo, zapeljala je v navijače

Nekaj minut pred katalonskim derbijem med Barcelono in Espanyolom je voznica povozila 14 ljudi v bližini stadiona RCDE. Na testu za droge in alkohol je bila negativna, v množico pa je zapeljala zaradi občutka ogroženosti, poroča katalonska policija.

OGLAS

"Osebo, ki je vozila na odprti cesti, so obkolili navijači in iz neznanega razloga je pospešila, da bi zapustila kraj dogodka," je dejal komisar katalonske policije Mossos d'Esquadra Eduard Sallent. Policijski poveljnik je dodal, da voznica ni vozila s preveliko hitrostjo, temveč da se "je ustavila, poskušala speljati in med izhodom trčila v ljudi pred seboj".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Ugotoviti moramo, zakaj je izvedla ta manever," je ponovil Sallent, ki so ga vprašali, ali je dejstvo, da je bila cesta, kjer se je nesreča zgodila, odprta, varnostna napaka. "Kar zagotovo ni varnostna napaka, je to, kar je storila voznica. Jasno nam je, da se lahko s takimi situacijami srečamo, ko gre za množice ljudi," je odgovoril. "To ni prvi niti zadnji primer. Takšne situacije se dogajajo tudi ob drugih priložnostih," je dodal.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Neljubi prizori po incidentu v Barceloni. icon-picture-layer-2 1 / 2