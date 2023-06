Voznik avtobusa je vozil prehitro, dva svata še vedno v kritičnem stanju

Preiskava tragične nesreče v avstralskem mestu Greta se nadaljuje. Na kraju so še vedno policisti in kriminalisti, ki preiskujejo vzrok za nastanek. Glede na do sedaj zbrane informacije policija sklepa, da je bila za nesrečo kriva prehitra vožnja, saj je bila noč iz nedelje na ponedeljek zelo meglena.

"Prehitro je zapeljal v krožišče, zato je vozilo padlo na levi bok in poškodovalo potnike," je v torek zjutraj opisal policijski nadzornik David Waddell.

Ob padcu avtobusa je zaradi hudih poškodb takoj umrlo devet potnikov. Eden izmed huje poškodovanih je preminil v bolnišnici. Ranjenih je bilo še 25 oseb, od tega jih še 14 ostaja v bolnišnici. Dva izmed teh sta v kritičnem stanju. Waddell je ob tem dodal, da so bili potniki stari med 20 in 60 let, med njimi so bili tako državljani Avstralije kot tujci.