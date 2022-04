Voznik avtobusa, ki so ga zajeli ruski vojaki: Obravnavali so nas kot živali

Volodimir Kropun je 18. marca vozil šolski avtobus v vasi Kozaroviči približno 40 kilometrov severozahodno od Kijeva. Ko je skušal ruske vojake prepričati, naj ga spustijo mimo kontrolne točke, so ga pridržali.

Prve dni so ga zadrževali v kleti bližnje tovarne skupaj z drugimi civilisti. "Na 28 kvadratnih metrih nas je bilo natlačenih 40 ljudi," je za BBC povedal vidno pretresen Ukrajinec in nadaljeval: "Brcali so nas in pretepali s puškami. Oči so mi prelepili z lepilnim trakom in mi zvezali roke."

Kot je dejal, so od njega zahtevali, da jim razkrije tajne podatke o ukrajinski vojski, ki pa jih ni imel. "Eden od vojakov je bil zelo mlad, skoraj otrok. Z električnim paralizatorjem nas je streljal v vrat, obraz, kolena. Izgledalo je, kot da se zabava." Po enem tednu so jih prepeljali v Belorusijo. "Mislili so, da med vožnjo ne morem videti, a sem skozi prevezo opazil vasi in mesta. Peljali smo se skozi Ivankiv, Černobil in potem smo prečkali mejo," je povedal Volodimir Kropun. Ujetniki so v Belorusiji dobili osebni dokument. Na njem je pisalo, da ga je izdala vojska Ruske federacije, Volodimirjeva domovina pa je bila poimenovana z "Ukrajinska Sovjetska Socialistična republika". Pod tem imenom je bila Ukrajina znana pred razpadom Sovjetske zveze leta 1991, preden je postala neodvisna država. Nato so Kropuna in ostale talce premestili v zapor v Rusiji. "Mučenje se je nadaljevalo. Poniževali so nas, nas spravili na kolena in nas silili v neudobne položaje. Če smo jim gledali v oči, smo bili tepeni. Če smo nekaj počeli počasi, so nas tepli. Obravnavali so nas kot živali," je povedal. Po njegovih besedah je bilo skupaj z njim v priporu še 72 ljudi. Toda slišal je, da jih je bilo v drugih zaporih še več. "Poskušali smo se podpirati med seboj. Nekaj ​​dni nismo mogli verjeti, da se vse to zares dogaja. Kot da bi nas nekdo iz 21. prestavil v 16. stoletje," opisuje Kropun.

Po dveh tednih pripora so Volodimirja 7. aprila izpustili. Skupaj s še tremi drugimi civilisti so ga po zraku prepeljali na Krim. Ni točno vedel, kam so ga sploh odpeljali, vendar je pogosto slišal, da vojaki uporabljajo besedo izmenjava. S Krima so ujetnike odpeljali do točke približno 32 kilometrov iz Zaporožja in jim dovolili, da gredo čez most na ozemlje, ki je pod ukrajinskim nadzorom. Kasneje je izvedel, da jih je ruska stran predala v zameno za vojne ujetnike, ki so jih zadrževali Ukrajinci.