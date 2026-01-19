Voznik avtobusa pod vplivom kokaina in opiatov

Policisti so v petek ob pol dvanajstih prejeli klic občana, ki se je pred tem kot potnik vozil z avtobusom na relaciji Piran–Portorož. Menil je namreč, da je voznik avtobusa pod vplivom alkohola ali drog.

Policisti so avtobus ustavili na območju Portoroža in ugotovili, da ga vozi 56-letni moški iz okolice Pirana. Med postopkom so ugotovili, da kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen, nato pa so z njim opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain in opiate. Odrejeni strokovni pregled je odločno odklonil, zaradi česar so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Obveščen je bil tudi njegov delodajalec, ki je na kraj napotil nadomestnega voznika avtobusa, je o dogajanju sporočil David Tušek s Policijske uprave Koper.