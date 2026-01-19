Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Voznik avtobusa pod vplivom kokaina in opiatov

Piran, 19. 01. 2026 09.19 pred 39 minutami 1 min branja 4

Avtor:
D.L.
Avtobus

Policiste je v petek poklical občan, ki je doživel neprijetno vožnjo z avtobusom na relaciji Piran–Portorož. Prepričan je bil, da je bil voznik pod vplivom substanc. Hitri test na droge je to tudi potrdil.

Policija
Policija
FOTO: Shutterstock

Policisti so v petek ob pol dvanajstih prejeli klic občana, ki se je pred tem kot potnik vozil z avtobusom na relaciji Piran–Portorož. Menil je namreč, da je voznik avtobusa pod vplivom alkohola ali drog.

Policisti so avtobus ustavili na območju Portoroža in ugotovili, da ga vozi 56-letni moški iz okolice Pirana. Med postopkom so ugotovili, da kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen, nato pa so z njim opravili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain in opiate. Odrejeni strokovni pregled je odločno odklonil, zaradi česar so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Obveščen je bil tudi njegov delodajalec, ki je na kraj napotil nadomestnega voznika avtobusa, je o dogajanju sporočil David Tušek s Policijske uprave Koper.

voznik avtobusa droge kokain opiati Piran Portorož

Groza na vlaku: 'Vse se je treslo, nato so ugasnile luči'

Užaljeni Trump? Ker ni dobil Nobelove nagrade, si želi Grenlandijo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
roten
19. 01. 2026 11.45
Ma ne ga hovort
Odgovori
0 0
themightyred92
19. 01. 2026 11.25
Špijun
Odgovori
-1
1 2
SpamEx
19. 01. 2026 11.20
Je mel makovo štručko za malco
Odgovori
-1
0 1
petka5
19. 01. 2026 11.19
Se tako nisi vec varenna cesti... bravo obcanu.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika
Toliko bodo višji otroški dodatki
Toliko bodo višji otroški dodatki
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Najlepša in najbolj romantična doživetja za pare
Najlepša in najbolj romantična doživetja za pare
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.0000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
'Bi nam Grenlandija prinesla brezplačno zdravstvo?'
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Ali se težko lotite opravil?
Ali se težko lotite opravil?
Planet na robu finančne insolventnosti
Planet na robu finančne insolventnosti
moskisvet
Portal
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Ne boste verjeli, kako izgleda brat Enriqueja Iglesiasa
Ne boste verjeli, kako izgleda brat Enriqueja Iglesiasa
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450