Voznik avtobusa v Beogradu zapeljal na otroško igrišče

Nesreča se je zgodila danes okoli 14. ure. Kot so za Telegraf sporočili pristojni, so poškodovani trije otroci. En otrok si je zlomil roko, ostali so lažje poškodovani. Bolnišnično oskrbo potrebuje še 20-letna ženska. Poškodovana je bila še 34-letnica, ki pa so jo oskrbeli na kraju nesreče.

Avtobus, ki je prebil ograjo otroškega igrišča, je star štiri leta in je prestal tehnični pregled. Mediji so najprej pisali, da je voznik s kraja nesreče pobegnil, kot so sporočili kasneje, pa temu ni tako, voznik je namreč kraj zapustil zato, ker je odšel prijavit prometno nesrečo.