Do smrti povozil 22-letnico in zbežal: 'Brez ustavljanja je trčil vanjo'

Brez ustavljanja je trčil v peško, po trčenju zabremzal, a nato pritisnil na plin in zbežal. Tako je besede priče povzel Net.hr. Nesreča se je zgodila v soboto okoli 23.20 v enem od zagrebških naselij, ko je dekle prečkalo cesto pri prehodu za pešce.

Čeprav so na kraj takoj prispeli reševalci, 22-letnici niso mogli pomagati, saj je zaradi hudih poškodb umrla na kraju, le kakšnih 500 metrov od doma.

Stekla je policijska akcija, saj je bil storilec na begu. Policija je prečesavala soseske in pregledala posnetke nadzornih kamer. Iz Policijske uprave Zagreb so danes nato sporočili, da so voznika, ki ga povezujejo s sinočnjo prometno nesrečo, prijeli v zgodnjih jutranjih urah in je pod nadzorom policije.

Poteka tudi kriminalistična preiskava.