Voznik imel po nesreči le manjšo prasko, vpil je: 'Kaj sem naredil?!'

Novinarji 24sata so govorili z dvema pričama, ki sta bili v času nesreče v mesnici, nato pa sta prvi stekli proti vozniku Audija in ga izvlekli iz prevrnjenega avtomobila. "Komaj je stal na nogah," sta dejali. "Vpil je: 'Kaj sem naredil?' Bil je povsem v šoku. Presenetljivo je, da je imel samo eno prasko na obrvi," sta dodali priči.

Smrti sta se za las izognila še dva mimoidoča. Eden od pešcev je čakal na pravi trenutek za prečkanje ceste. Prav v trenutku, ko se je odločil, da bo šel čez cesto, pa je audi z vso močjo trčil v avtomobile in z veliko hitrostjo zletel proti njemu. Kot je razvidno iz posnetka, je pešec hitro reagiral, tako da mu je uspelo pobegniti s cestišča.

Slednji, sprehajalec, ki je hodil po pločniku, je Paško Krstić, ki je dejal, da je v redu in da ga le malo boli koleno."Bil sem zmeden. Ko so prispeli reševalci, so me pregledali in ugotovili, da ni bilo zloma, a me noga kljub temu boli," je povedal za 24sata.